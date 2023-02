Revelan votos y resultados del 6 de febrero: ¿Nicole Chávez sale de LCDLF3?

Este lunes 6 de febrero un habitante tendrá que salir de La Casa de los Famosos 3. Los nominados de esta semana son Nicole Chávez, Paty Navidad, Pepe Gámez y Aristeo Cázares. Desde que se anunció que está nominada la hija del famoso boxeador César Chávez, muchos han expresado sus ganas de que ella sea la tercera eliminada del show. “Fuera Nicole. Salvemos a Paty y Pepe”, comentó un seguidor de Telemundo Realities. Otro añadió: “Saquemos a Nicole como lo hicimos en su momento con Niurka”.

Por otro lado, la ganadora de la primera edición, Alicia Machado, comentó en Hoy Día, que “[Nicole] es una niña que resultó una inútil”. Y agregó: “Me parece una injusticia que si [Nicole] es tan fabulosa, tan rica y tan estupenda ¿qué hace ahí? mejor que le de la oportunidad a otras concursantes que puedan lograr el dinero que a ella no le hace falta”.

Para que Nicole continue en La Casa de los Famosos, necesita que los televidentes voten por ella. Según la cantidad de votos que han entrado, Patricia Navidad tiene 39 por ciento de votos, le sigue Pepe Gámez con 30 por ciento, Aristeo tiene 16 por ciento y Nicole un 13 por ciento. Estos resultados son de los votos que entraron hasta el día domingo. Por lo que puede cambiar ya que se puede seguir votando hasta este lunes hasta 8:20 PM.

En el gráfico de abajo puede ver que Nicky y Aristeo llevan un 3 por ciento de diferencia. Lo que quiere decir que si los votos siguen entrando para Nicole, el eliminado sería Aristeo. Pero si no hay cambio, Nicole sería la tercera en ser eliminada.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.