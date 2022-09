Natalia Alcocer llora desesperada y denuncia injusticia en su caso de violencia doméstica contra su ex

La concursante de “La Casa de los Famosos” Natalia Alcocer acudió al programa mexicano “Venga la Alegría” para denunciar lo que describió como “una gran injusticia”, en el caso que lleva penalmente contra su ex pareja y padre de sus hijas.

La estrella de realities como la segunda temporada de la producción de Telemundo, Survivor México y otros, lleva más de un año luchando para que su ex la ayude con las dos niñas que procrearon durante su relación. Su hija mayor es de una relación anterior. Además lo ha acusado de violencia doméstica, un caso que Alcocer llevó a las cortes penales mexicanas.

Una situación complicada

Alcocer, también conocida como La Vikinga, estaba notablemente afectada cuando expresó: “¡Estamos solas, estoy desesperada!… me avisaron hoy a las 3 y media por calidad de urgente. Este tipo, por las violencias, por todas las pruebas que hay acerca de mi caso penal, le pusieron medidas de restricción, que no se puede acercar a mí, que no puede salir del país, y bueno, ahorita un “viaje de trabajo” a Las Vegas el 15 de septiembre, que lo hace todos los años, le dieron permiso”.

. “A la que golpeó, a la que violentó económica, psicológica, verbal, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy conmigo y con mis hijas, allá adentro no vale. El señor se va a ir de vacaciones, pero no tiene para darle a mis hijas. Les quitó la casa, nos sacó del departamento, nos desalojaron, nos quitó nuestros muebles, sacó a las niñas de la escuela”, denunció Natalia Alcocer.