¿Quién es el padre de las hijas de Natalia Alcocer?

Natalia Alcocer, quien también es conocida como La Vikinga, tiene tres hermosas hijas. Las niñas – Martina, Bruna y Leonor – sorprendieron a su madre cuando la fueron a visitar a La Casa de los Famosos 2. “Esto lo hago por ustedes”, les dijo Natalia a sus hijas, con lagrimas en los ojos, refiriéndose a que la razón que está en el reality es para ganarse los 200 mil dólares para sus hijas.

Natalia les escribió un dulce mensaje a sus hijas antes de entrar a La Casa de los Famosos 2

En sus redes Natalia escribió lo siguiente: “Pedazos de mi alma, la razón por la que mi corazón tiene latidos. Todo, cada segundo de mi vida es dedicado a ustedes, a su felicidad y que tenga le mejor vida que en mis manos esté para darles. Sepan que tiene una mamá con muchos defectos, pero que cada día se despierta con la intención de ser mejor convertirse en una mujer que pueda abrirles camino, pueda ser su ejemplo y se sientan orgullosas de lo que su madre es”, comenzó escribiendo.

“Este es un reto más de que todo lo que hemos vivido y que la lucha que llevamos afrontando el universo nos la premia con bendiciones y trabajo. Esta es por ustedes para que vean que una mujer cuando tiene amor propio y ganas de salir adelante y está convencida de no vivir algo que no merece la vida la premia. Esta es por mi por qué su motor fueron ustedes pero merezco la vida bonita que siempre soñé. GRACIAS por su paciencia tolerancia amor para dejarme ir a buscar una vida mejor la que merecemos haciendo lo que más amo”, continuó.

“Yo ya soy ganadora teniendo a la compañeras de guerra más calientes y maravillosas mis vikingas de oro puro. Las voy extrañar en cada respiración. Las ama mamá”.

¿Quién es el padre de las tres hijas de Natalia Alcocer?

Juan José Chimal es el ex esposo de Natalia Alcocer. Chimas es el excuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Resulta que Chimal estuvo casado por muchos años con la hermana del ex presidente. Pero existen rumores que el matrimonio de Chimal terminó cuando este fue infiel con Natalia. Fue justamente a esto a que se refería Laura Bozzo cuando la acusó de “robamaridos” a Natalia durante uno de sus enfrentamientos en La Casa de los Famosos 2.

Sin embargo, esa teoría nunca fue confirmada y quedó más que todo como un rumor.

Cabe mencionar que Chimal es ingeniero industrial en sistemas, según El Comercio. Además tiene una maestría en Administración Empresarial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.Chimal ha trabajado como director de Ventas en BDF, empresa que produce la crema Nivea.

Natalia Alcocer acusó a su ex de violencia doméstica

Natalia Alcocer denunció en redes sociales que sufrió violencia económica y psicológica de su ex pareja y padre de sus hijas.

Natalia acusó a Chimal a través de sus redes sociales en septiembre de 2021.“La violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido, y más los últimos días, es inhumana. Que uno de los seres que, se supone, más las tiene que amar las ponga en situaciones como en las que las está poniendo para castigarme a mí no tiene nombre”, dijo Alcocer.“Yo no fui mala mamá, ni mala esposa, ni mala pareja, nunca falté a mi casa”.