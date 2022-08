Las galas de La Casa de Los Famosos 2 están de infarto y tras la última semana de competencia los participantes son reunidos para debatir los movimientos de los habitantes que se encuentran dentro de la competencia pero ahora Julia Gama decidió poner en su sitio a Natalia Alcocer y se armó tremendo debate en el estudio de televisión.

La Casa de Los Famosos 2 saca a colación la verdadera personalidad de los famosos

Julia Gama fue la quinta eliminada de La Casa de Los Famosos 2 pero durante su estadía en el famoso reality de Telemundo ella formaba parte del cuarto morado que para ese momento estaba constituido por Daniella Navarro y Laura Bozzo y tras la eliminación de Luis “Potro” Caballero la presentadora peruana decidió atacar a Natalia Alcocer y llamarla hipócrita y prostituta y ahora parece que este tema salió a colación durante la transmisión de la gala del 02 de agosto.

Play

Video Video related to julia gama decide desenmascarar en vivo a natalia alcocer 2022-08-03T12:43:53-04:00

Laura Bozzo fue la décima segunda eliminada de la competencia y tras una decisiva semana de programa la mayoría de los habitantes que se encuentran fuera del juego se reunieron en el programa para debatir las distintas situaciones vividas. Asimismo, la presentadora peruana expresó todo su rechazo a Daniella Navarro y Natalia Alcocer aprovechó la oportunidad para aclarar ciertos rumores.

Julia Gama decide poner en su sitio a Natalia Alcocer

Natalia Alcocer se sintió muy ofendida dentro de la competencia por los supuestos ataques que recibió por parte de Julia Gama, Daniella Navarro y Laura Bozzo según la mexicana se la pasaban hablando de su relación y de su rol como madre pero la reina de belleza brasileña decidió darle un parado a todos esos comentarios y aseguró que “La Vikinga” no tiene cómo defenderse porque la mexicana aseguró que Julia Gama era una prostituta por iniciar una relación con Rafael Nieves.

Julia Gama exigió respeto a Natalia Alcocer

Julia Gama aseguró que nunca utilizó un adjetivos calificativo para referirse a Natalia. “Trate de defenderla de mis compañeros que muchas veces hablaban y si hay videos de Natalia diciendo que yo me estaba prostituyendo por estar con Rafa en la casa”. Comentó Gama, además, de asegurar que no entiende esa actitud de Alcocer y su discurso de hermandad entre mujeres cuando ella no la cumple.

Play

Pelea entre Natalia y Julia en la gala. 2022-08-03T04:41:58Z

Natalia Alcocer decidió defenderse con argumentos y aseguró que fue una situación que la hizo para defenderse a lo que Julia contundentemente le dice “¡No me interesa!” Además, Alcocer reveló que se metieron con su familia y Julia sin pelos en la lengua aseguró que ella quería que la respetaran pero no supo hacer lo mismo por la reina de belleza. Sin duda, un gran debate que puso al descubierto la gran personalidad de Julia y lo molesta que estuvo al enterarse de todo lo que Natalia habló de ella.

La Casa de Los Famosos 2 se encuentra en la recta final y son muchas las emociones que se comienzan a vivir en esta última semana, dentro de la casa son cinco los habitantes que se están disputando un solo puesto y el público es el que tendrá la última palabra y decidirá quién es el ganador del famoso reality de Telemundo.