Mayeli Alonso arremete contra Brenda Zambrano

La Casa de Los Famosos aún no da inicio y ya los participantes están dando de qué hablar, para esta nueva temporada tenemos mucha tela que cortar. En esta oportunidad, la empresaria, Mayeli Alonso, arremetió contra la influencer mexicana, Brenda Zambrano, ambas dirán presente en la segunda temporada de la competencia.

Sabemos que en el pasado ya ha habido altercados entre las celebridades que están dentro de la competencia, en más de una oportunidad Niurka Marcos ha hablado de Laura Bozzo hasta tal punto que la abogada peruana lanzó una amenaza a los participantes de esta nueva edición, ahora el turno le toca a Mayeli Alonso que a través de sus redes sociales lanzó también una advertencia donde salió salpicada la influencer, Brenda Zambrano.

Mayeli Lanza un polémica advertencia

Play

MAYELI amenaza BRENDA si se llega a meter con ella/ La casa de los famosos 2 la ex rica famosa latina ya amenazo a zambrano de que no se tiene que meter con ella, porque ella no se va a dejar #LaCasaDeLosFamosos #MayeliAlonso #BrandaZambrano 2022-05-03T20:29:48Z

Durante un en vivo con sus fanáticos Mayeli no perdió la oportunidad para lanzar una advertencia a todos los participantes de la nueva edición de La Casa de Los Famosas, los cuales competían al lado de la empresaria. “Yo a mí lo que me hagan, les hago. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si no me tratan bien, yo no los voy a tratar bien, entonces, lo siento. No es como yo voy a llegar de: ‘ay, péguenme’ un p*tazo y me voy a dejar. Les mentiría si les dijera que me voy a dejar”, aseguró ante las centenares de personas que se unieron a la conversación.

Durante la transmisión y como lo reseñó el portal Infobae, algunos de los seguidores de Mayeli le comentaron que tuviera cuidado “la loca de Acapulco”, refiriéndose a Brenda Zambrano. Alonso no guardó silencio y envió un mensaje a la influencer. “Díganle a ella que tenga cuidado conmigo, porque yo así vengan de Acapulco, de Nueva York, de Chicago, de Oaxaca del mismo Chihuahua si me buscan me van a encontrar. Yo soy cabrona y punto”.

Una mujer con fuerte personalidad

Play

Fuerte pelea entre Mayeli y Sissi | Rica Famosa Latina | Temporada 4 Episodio 36 Lo mejor de Rica Famosa Latina, próximamente todas las temporadas Nuevo Capitulo completo Martes y Jueves Suscríbete para ver lo mejor de Rica Famosa Latina canal oficial. Resumenes de Rica Famosa Latina Entra a nuestra tienda On-Line donde encontrarás artículos exclusivos de Rica Famosa Latina shop.spreadshirt.com/ricafamosalatina 2021-01-19T17:15:01Z

Nos queda claro que Mayeli responderá a cualquier impulso dentro de la competencia, pues en el pasado la vimos en el reality “Rica, Famosa, Latina” y cómo sacó las garras y se defendió de los múltiples ataques recibido de la modelo cubana, Sisi Freitas, a tal punto que llegaron a los golpes. Por su parte, la empresaria mexicana dijo que defenderse en caso de que la atacaran no era lo mismo que llegar violenta desde el inicio. “Pero otra cosa es que yo llegue a pegarles y a pelear, yo no voy a llegar a eso, yo voy a llegar, portarme bien”, externó.

Brenda Zambrano responde sin temor

Brenda respondió lo siguiente. “No me tomo nada personal, creo que ella ni idea de quién Acapulco, porque pensó que de la ciudad de Acapulco, entonces no me tomo nada personal, ya me conocerá, ya nos conoceremos en el reality y serpa otra historia” . Por lo momentos todo está listo para que llegue esta nueva edición de La Casa de Los Famosos a Telemundo y vivamos a flor de piel una telenovela de la vida real.