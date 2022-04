Revive la pelea entre Mayeli Alonso y Sissi Freitas

Mayeli Alonso ya está preparando sus maletas para ingresar a La Casa de Los Famosos y ser parte de esta nueva experiencia, aunque para ella este tipo de reality es conocido, debido a que estuvo en una temporada del programa “Rivas, Latinas y Famosas” ella protagonizó una pelea con la presentadora de televisión, Sissi Freitas.

Mayeli también compartió reparto con Niurka Marcos en este famoso reality, aquí vimos a una Mayeli que no tolera ningún tipo de ofensas, a lo largo del reality Sissi se caracterizó por ser una mujer que no se guardaba ningún tipo de pudor a la hora de decir sus comentarios, pero esta situación no la toleró la empresaria mexicana, pero ¿Qué pasó realmente ?

Mayeli Alonso golpea a Sisi Freitas

Sissi y su mamá deciden sabotear la fiesta de Mayeli | Rica Famosa Latina | Temporada 4 Episodio 30 Lo mejor de Rica Famosa Latina, próximamente todas las temporadas Nuevo Capitulo completo Martes y Jueves Suscríbete para ver lo mejor de Rica Famosa Latina canal oficial. Resumenes de Rica Famosa Latina Entra a nuestra tienda On-Line donde encontrarás artículos exclusivos de Rica Famosa Latina shop.spreadshirt.com/ricafamosalatina 2020-12-24T18:00:07Z

La situación salió de control cuando la modelo cubana trató de sabotear la fiesta del hijo pequeño de Mayeli, solo con ánimos de generar un momento incómodo, haciendo un regalo fuera de lugar para Mayeli que hizo que la situación saliera de control, y la mexicana no pudiera controlar sus impulso y acto seguido le lanza una cachetada por todas las ofensas vividas.

Tuvieron un segundo encontronazo

Mayeli Rivera vs Sissi fleitas pelea en Hawái 2017-12-28T01:58:35Z

El segundo gran enfrentamiento fue durante un desayuno, nuevamente, con todas las participantes del reality como testigos. En esta ocasión, es Sissi quien decide vengarse y le propina una cachetada a Alonso de imprevisto, a lo que Mayeli no se queda sentada y con mucha tranquilidad se prepara para de un salto jarlarle del cabello y empezar a golpearla hasta terminar ambas en el piso.La pelea fue tan fuerte que producción debió intervenir, pues la entonces pareja de Lupillo Rivera no pensaba soltarla hasta tener la certeza de que la cubana termine lejos de ella.

Sin duda, esta polémica traspasó las pantallas, aunque muchos piensan que este tipo de programas son actuados para generar más rating, a través de una ronda de preguntas y respuesta realizado en su cuenta de Instagram, la ex esposa del cantante Lupillo Rivera, respondió a esa gran inquietud, Sissi comentó en una oportunidad que dicho enfrentamiento era actuado a lo que Mayeli desmintió con lo siguiente “Sí, como no. Lo de ella tal vez [sí era actuado]. Pregúntale si los chingazos que le di fueron actuados”.

Sin duda esta situación se salió completamente de control, ambas inmortalizaron este encuentro, vemos que Mayeli es una mujer que defiende sus derechos y no se queda callada ante cualquier situación. Ahora llega totalmente renovada y más madura y así entregarlo todo y ser la ganadora absoluta de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos.