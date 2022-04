La presentadora de televisión, Laura Bozzo, conocida internacionalmente por su frase ¡Qué pase el desgraciado!está más que lista para ingresar a La Casa de Los Famosos y ella ha decidió no quedarse callada y dio una advertencia al resto de los concursantes que compartirán 24/7 junto a la abogada peruana.

Laura está más activa que nunca, ella regresó a la televisión de la mano de Imagen Televisión, y próximamente la veremos formando parte de La Casa de Los Famosos, sin duda la competencia no ha dado inicio y la cubana, Niurka Marcos, ya arremetió contra la presentadora de televisión. Sin duda a lo largo de su carrera, Bozzo ha sido protagonista de muchos escándalos y polémicas y sabemos que es una mujer que no sé queda callada.

Laura Bozzo amenaza a sus compañeros

Play

Laura Bozzo dice que usará ropa sensual en 'reality' | La Mesa Caliente Laura Bozzo no se calló nada y dijo que entrará a La Casa de los Famosos para hacer "desastres" y que tiene muy claro que es una mujer de armas tomar si algo no le gusta. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #LauraBozzo Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram:… 2022-04-22T22:08:55Z

La conductora aseguró que sus demás compañeros deben andarse con mucho cuidado ya que “nadie se mete con ella” y va a dar la cara por todos sus fans.“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

El mayor motivo por el cual Laura Bozzo, decidió ingresar a la competencia más famosa de la televisión hispana es el compromiso que tiene con sus fanáticos, que nunca la han abandonada y dado la espalda. “Se lo debo a mi público, porque el público me ha dado todo y si yo estoy sentada acá es por ellos y yo quiero que me conozcan en pijama, de repente entro soltera y salgo casada, que me vean en ropa sexy, voy a hacer desastres en esa casa pero quiero que mi público me conozca”, agregó.

Laura se encuentra agradecida con su público

Además, Laura también comentó que va a ser con el dinero si llegara a resultar ganadora, ella no dudó en que quiere abrir una fundación para ayudar a millones de migrantes que pasan por la frontera en busca del “sueño americano” y que se han quedado desprotegidos viviendo en condiciones deshumanas y precarias, por lo que tiene un gran compromiso social.

“En segundo lugar, quiero abrir una fundación para toda la gente o aquellas personas que durante tantos años estuvieron en Estados Unidos, los deportaron, llegaron acá y no tienen nada de comer. Yo quiero ayudar a esa gente porque sé que es un delito pero ellos buscaban el sueño americano”, mencionó. Laura Bozzo viene con todo para demostrar de que esta hecha y cual es su verdadera personalidad y estrategia para ser la ganadora absoluta de la competencia.