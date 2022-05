Roberto Romano habla de cómo sobrevivir en “La Casa de los Famosos 2”

Al ser uno de los primeros participantes de La Casa de los Famosos, Roberto Romano sabe cómo se debe jugar en la casa de la Jefa. En una entrevista con AhoraMismo.com, Romano compartió varios tips para los nuevos inquilinos. “¡Que no se peleen!”, advirtió Romano. “Por lo que veo va a estar cañón”.

Cabe mencionar que en la segunda temporada veremos a celebridades como Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Julia Gama, Niurka Marcos, Lewis Mendoza, Ivonne Montero, Daniella Navarro, Rafael Nieves, Eduardo Rodríguez, Juan Vidal, Brenda Zambrano y Salvador Zerboni.

Romano asegura que una de las reglas básicas para sobrevivir el encierro con 15 extraños es “respeto y consideración”. “Creo que si sabes vivir con las reglas básicas de convivencia todo va estar muy relajado. Creo que a nadie le gusta que le toquen sus cosas, que los despierten con ruido. A nadie le gusta que no le tengan consideración…El secreto de la convivencia con extraños es respeto y consideración. Vas a estar en una casa compartida con 16 personas que a lo major uno se despierta a las 6 de la mañana y hace mucho ruido y quizás el otro se despierta a las 10 de la mañana….también saber que la mayoría de un grupo siempre va a ganar. Si tres personas quieren algo y nueve personas quieren otra, pues no me voy a pelear y me voy con la mayoría. Ese seria mi tip”. Abajo puedes ver la entrevista completa.

Roberto Romano recuerda su primer día en La Casa de los Famosos

Uno de los momentos que Romano recuerda de su experiencia en La Casa… es el primer día que entró. “Horas antes te quitan el celular y te quitan todo, y órale…Me acuerdo que en mi primer día nos pusieron un plato de frutas…de repente me preguntó: ‘¿Dónde me metí?’. Ahora veo videos de los momentos de cuando estabamos ahí. ¡Qué risa!. Qué buena experiencia me tocó vivir. Agradezco mucho haber estado en la primera temporada. Conozco algunos de esta nueva temporada. Me gusta que La Casa de los Famosos tuvo gente conocida y que hubo gente que se dio a conocer. Hubo gente que era más o menos conocida. Se dieron cuenta que fue un hit. Ahora metieron toda la carne al asadero. Yo estoy super agradecido de haber estado en la primera y no sé si hubiera entrado en esta”.

Roberto Romano asegura que La Casa de los Famosos no es conflicto

Roberto Romano asegura que La Casa de los Famosos no simboliza conflicto. “La Casa de los Famosos no es conflicto, es de salirte de tu zona de comfort. A tener empatía con el prójimo. Al final de cuentas todos somos seres humanos y conforme vamos conviviendo, van saliendo los conflictos. Van a ver muy buenas experiencias. Los participantes se la van a pasar muy bien. Es una experiencia totalmente diferente y hay que entender esto y gozarla”.