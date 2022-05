Roberto Romano confiesa que le gustaba alguien en EXATLON: ¿Hubo romance?

A sus 32 años Roberto Romano no solamente es un atleta disciplinado y muy fuerte, como lo dejó ver en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, sino también tiene fama de galán y un poco “picaflor”, y aunque en el reality show se dedicó 100% a los retos y circuitos, y no se involucró sentimentalmente con ninguna concursante, el actor confesó que le gustaba una de las competidoras.

En diálogo con Ahoramismo, y con mucha simpatía, el mexicano advirtió que sí le puso el ojo a una de las concursantes del equipo contrario, y le gustaría volverla a ver afuera, aunque dejó claro que todas las atletas del show son mujeres muy bellas.

“Obviamente somos seres humanos y sentimos, y si se da, se da. No estoy cerrado a eso, pero yo iba muy concentrado, pero digo: ‘si me preguntas quién era la más guapa que… ufff que me encanta; de mi equipo, me parece… en general me parecían muy guapas todas. Pero en mi equipo la que estaba de mi estilo pues yo creo que … Isa y Anisa son muy guapas, pero la que sí era muy, muy guapa de todo el EXATLON, para mí, era Rebeca”, confesó Romano, quien se desvivió en elogios hacia la bella boricua.

“Rebeca, la del equipo azul, es una puertoriqueña preciosa, y aparte es muy buena onda, es muy linda, muy simpática y digo, sin ninguna otra intención, pero ella se me hizo la más bonita”, comentó el exintegrante del equipo Rojo.

Y sabiendo que tanto Rebeca Valentín, como su exnovia, Alicia Machado, con quien comenzó un romance tras el reality la Casa de los Famosos, comparten el haber sido ambas reinas de belleza, a la pregunta de si le gustan las “misses”, el actor, en medo de risas dijo: “ya sé, ¡ay sí!… es lo que uno atrae”.

Sin embargo, y a pesar de confesar su gusto hacia la Miss Grand Puerto Rico,Roberto Romano mencionó que en este reality, pese a que más de uno le vaticinó que pudiera vincularse emocionalmente con alguien, se puso en mente dedicarse solo a la competencia.

“Yo digo las cosas, yo no soy de palo. Cuando entré también me preguntaron ¿a quién te vas a ligar?, ¿con quién ahora? ¿quién va a ser la nueva novia en este reality?… pero yo dije: ‘no, no, no, no. Yo a este reality voy a competir, a concursar, a estar enfocado”, dijo el deportista, aclarando que no es un hombre malo en sus relaciones amorosas, aunque le hayan querido hacer mala fama.

“Lamentablemente hay personas que se agarran de una experiencia mala y ya. Por eso te quieren crucificar, pero no por haber vivido una experiencia mala con alguna persona, significa que esa persona sea mala persona o le quieras hacer daño. Siempre me he considerado una persona frontal, que dice las cosas como son, muy educadamente”, comentó Romano.

“Pero, lamentablemente, en esta industria… como digo, si ahorita dicen: ‘Brad Pitt es alcoholico’. De 10 personas que oigan eso, quizá 8 lo van a creer, y de las otras dos, una va a tener duda y otra va a decir ‘eso es un chisme’. Lamentablemente vivimos en esto y así es como se maneja esto. A veces los programas y revistas viven de esto y lo entiendo, no lo juzgo. Pero me ha costado trabajo entenderlo. No estaba acostumbrado. Digo, es parte del show, y a veces toca no más tratar de decir ‘no soy así’, y el que me quiera creer, bien. Y el que no, pues no. No voy a estar dando explicaciones a todo el mundo”, concluyó Romano.