EXATLON: ¿Roberto Romano es un tipo difícil?: Esto dijo el atleta de los Rojos

Roberto Romano es un hombre muy sincero, pero para nadie es un secreto que debido a su personalidad fuerte, en más de una ocasión en medios han circulado chismes y rumores que lo señalan de ser “pesado” y “difícil”.

Pero quién mejor que el propio exconcursante de Exatlon Estados Unidos para hablar de sí mismo y de los rumores que lo han rodeado, quien en un diálogo muy amable con Ahoramismo respondió a esa imagen que en algunos lados han pintado de él.

Con mucha sinceridad, y gracia en su respuesta, el exintegrante del equipo de los Famosos dejó claro que tiene una personalidad particular, debido a lo fuerte que es su energía, pero negó ser un hombre “pesado” o irrespetuoso.

El mexicano de 32 años dijo que desde muy niño ha lidiado con comentarios por parte de quienes lo rodean por la fuerza que hay en su manera de ser, y reconoció que a veces puede dar una imagen dura, pero tiene claro que no tiene por qué agradar a todas las personas.

“Muchas veces, y también lo entendí en la Casa de los famosos, no le puedes caer bien a todo mundo. Y a veces pues, sí tengo una personalidad, y siempre me lo dijeron mis amigos desde primaria. En secundaria siempre me decían: ‘hermano, es que a dónde llegas tú, tienes una energía tan fuerte, que si estás de buenas, es la mejor fiesta, pero si estás de mala, a todo el mundo contagias con tu energía y está cañón. Es una energía que tiene mucho potencial para bien, pero si te molestas, pues puedes poner el ambiente muy tenso'”, confesó Romano.

“Entonces digo, no sé, y siempre me decían que a donde llegaba, como que brillaba, que no podía pasar desapercibido, entonces creo que esa personalidad que siempre me ha distinguido, pues no a todos les cae bien, pues digo, no todos son tan extrovetidos, no todos somos tan… no todos decimos lo que pensamos, no todos somos así, y muchas veces eso no cae bien”, dijo el actor de telenovelas.

El exatleta del team Famosos también aseguró que aunque no le gusta estar escuchando rumores y mentiras sobre su personalidad y sobre cosas que a veces algunos medios afirman como verdad y que nunca han pasado, como cuando inventaron que se peleó a puños con alguien en Exatlon, ha ido entendiendo que así pasa cuando alguien se vuelve famoso.

“Lamentablemente toda esta cosa mediática en mi carrera, que empecé desde los 17 años, y jamás había tenido problema. Son preguntas mediáticas, y a raíz de todo esto, de mi relación pasada, de los mensajes de aquí, que si golpeé a alguien en Exatlon, del mensaje transfóbico en Cuéntamelo ya, como que todo, como que mi vida se ha vuelto muy mediática y me siento últimamente bajo la lupa en general”, aseguró el mexicano.

“Estoy aprendiendo a vivir así, y es triste que inventen tantas cosas, pero al mismo tiempo es chistoso. Como… ¿por qué inventar que yo golpeé a alguien en Exatlon?, cuando estoy con Telemundo. Es mi segundo proyecto con ellos, y hay posibilidades de nuevos proyectos. Es mi casa”, agregó el deportista, trayendo el tema de su presunta pelea en el show.

“Inmediatamente, si me hubiera agarrado a golpes en Exatlon, me cierro la puerta en Telemundo, y pues jamás, jamás me agarré a golpes. Me hubieran corrido. Ya viví una situación en que me involucraron por puras mentiras. Es que siempre me están tratando de buscar la tercera pata al gato”, concluyó el artista.

Dinos qué piensas de la respuesta de Roberto Romano.