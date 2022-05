Roberto Romano revela si se peleó a golpes con alguien en EXATLON EE.UU.

Han pasado ya varios días desde que Roberto Romano fue eliminado de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, y mientras se readapta a su vida cotidiana, el exintegrante del equipo de los Famosos habló con Ahoramismo sobre la supuesta pelea a puño limpio que se rumoró ocurrió entre él y alguien del show.

Aunque en su momento, las versiones que circularon en redes sociales sobre el presunto conflicto que se dio en las arenas de República Dominicana, supuestamente entre el actor y alguien de producción, no fueron confirmadas por Telemundo, más de un televidente se quedó con la imagen de que la pelea sí ocurrió, por lo que hablamos con el mexicano, quien sin ningún problema habló del tema.

Roberto, no solo aseguró que las versiones que señalaban que él se había peleado de manera violenta en el reality show, no solo son totalmente falsas, sino que reveló que si ello hubiese ocurrido, hubiera sido expulsado del programa y de Telemundo y le hubiera costado incluso a nivel económico, pues al entrar los atletas se comprometen con ciertas claúsulas que son muy estrictas a nivel legal.

“Cuando salgo de EXATLON me entero de varios chismes (como la supuesta pelea con producción). Pero eso, eso es totalmente mentira. De entrada, antes de entrar a Exatlon, como es de Telemundo, lo mismo pasó en La casa de famosos, te hacen una videoconferencia con abogados, y te dicen no se cuántas cosas, y todo. Y te leen el reglamento”, comenzó explicando Romano.

“Ellos te dicen: ‘mira, no está permitido esto, no está permitido hablar de esto, de cosas raciales, de género, de bla bla bla… no está permitido el bullying, no está rotundamente permitido agarrarse a golpes o la agresión física, y en el primer momento que sucede eso, pues viene la expulsión y se te cobra una penalización de tantos dolares, que es bastante créanme”, agregó el exintegrante del team Rojo.

El actor de Telemundo mencionó que el contrato es tan serio, que nadie correría el riesgo de violar claúsulas y mucho menos de agredir violentamente a nadie.

“Si renuncias a mitad de competencia se te cobra, a menos que sea algo por salud, ya sabes, se dice todo lo que se incluye en un contrato. Entonces cuando yo salgo de EXATLON y veo todos estos chismes, digo: ‘no puede ser; ¿por que inventan esto?'”, agregó Romano, quien confesó que además de las reglas que como concursante se comprometió a cumplir, dentro de su manera de ser, pelearse a puños no está contemplado.

El atleta fue más allá y dijo que es de los que le huye a las peleas.

“Para empezar, yo para llegar a los golpes, en mi vida, sinceramente me muero de miedo, porque uno nunca sabe que pueda pasar. Mira, hay tantos casos alrededor de nosotros del medio, que por impulsividades, por no pensar en el momento, termina la cosa mal. Como claro ejemplo está Pablo Lyle. A mí me da terror, me da terror llegar a los golpes. Y para que yo llegue a eso, tendría que ser mi último recurso y porque ya se metieron con mi mamá, mi hermana, conmigo, con mis sobrinos. Sería mi último recurso”.

Dinos qué piensas de las declaraciones de Roberto Romano.