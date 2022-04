Habrían censurado esta supuesta pelea en la transmisión de EXATLON 6 EEUU

Todos hemos sido testigos de como en la sexta temporada del reality deportivo de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ha predominado una actitud deportiva de alto nivel, circuitos de infartos y atletas con un enfoque definitivo en alcanzar el éxito. Pero tal como siempre sucede en los realities, todo estaba destinado a cambiar, y esto fue gracias a la llegada de un refuerzo que ha dado mucho de qué hablar.

Se trata del actor mexicano Roberto Romano, quien parece generar polémica a cualquier sitio que va, pues su carrera en la pantalla ha estado rodeada de comentarios y presuntas acusaciones delicadas, y su participación en ‘La Casa de los Famosos’, también de Telemundo lo convirtió casi en un “villano” de la vida real.

Supuestamente, de acuerdo a diferentes portales para fanáticos que están compartiendo información certera sobre la competencia Romano habría incurrido en una pelea con un miembro de la producción, en donde incluso se habrían ido a los golpes.

De acuerdo al video que compartiremos la supuesta pelea que habría surgido fue debido a que los Famosos habrían descubierto que no todo es tan transparente detrás de cámaras con respecto al progreso de los dos equipos, y fue precisamente eso lo que habrían hecho que estallaran los miembros del equipo rojo.

Al momento, la fuente que habría revelado esta información se mantiene anónima, pero nos atrevemos a darle veracidad puesto que figuras de autoridad informativa dentro de Exatlon Estados Unidos, como es el caso de Keyla: La Reina de los Spoilers, le habrían reconocido como un hecho auténtico pero al parecer, en lo que vemos en pantalla, no sucederá, asumimos para mantener la integridad de Exatlon Estados Unidos.

No se pierdan el video a continuación, cortesía del portal informativo JacoJRx2, en donde comparten información relacionada a Exatlon Estados Unidos y comentan lo que aparentemente habría sucedido con Roberto Romano:





Play



ULTIMO MOMENTO CENSURAN ESTO!!! Y EXPULSAN A ROBERTO ROMANO POR… EXATLON ESTADOS UNIDOS #ExatlonEEUU6 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOSRicardo Osorio, Jaime espinal,Brindam herrera,Héctor Gómez, Mateo González, Polo monarrez, Jennifer Muñoz, Jordan o bries, Paloma flores,… 2022-04-14T17:14:28Z

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar y, sorprendentemente, muchos apoyan la conspiración de que en efecto habría un “plan” para que el Team Famosos nuevamente resultase ganador del codiciado trofeo que recibirían el hombre y la mujer que ganen en la llamada “competencia más feroz del planeta.”

“Producción que termine de sacar a todos los rojos y así puedan ganar los azules, me parece Una falta de seriedad y respeto 😳 haciéndoles trampa a los rojos No son personas serias!!”. Dijo una seguidora, otra, por su parte, aseguró lo siguiente: Siempre he comentado en mi casa que cuando ellos quieren que gane o pierda uno de los contrincantes, ellos lo hacen. No como cuento que una semana le va bien a los rojos y otra semana a los azules. Si fueran honestos sabiendo que es un deporte no lo harían así. Pues los jóvenes que quieren ser deportista lo pensarían mucho, pues cada quien pone todos sus esfuerzos y después sentirse deseo cio Asís. Esta es mi opinión. Por eso ya no los veo.” indicó.

Lo cierto es que en AhoraMismo no apoyamos ningún tipo de violencia, sino que más bien fomentamos la actividad deportiva a la que nos tienen acostumbrados en Exatlon Estados Unidos.