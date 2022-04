EXATLON: Previo a eliminación Roberto Romano había advertido algo en su contra

El sueño de llegar a la fnal de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos se acabó para Roberto Romano, quien este domingo se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia de Telemundo, dándole una nueva tristeza al team Famosos. Los Azules, por su parte están de festejo, tras la victoria de Pang.

Y a pesar de que el mexicano se entregó en cuerpo y alma para defender al equipo de los Rojos, y prueba de ello fueron las más de 15 victorias que tuvo desde que llegó como refuerzo, al final las cosas no salieron como esperaba y sin duda, como él mismo ya lo había advertido, jugo en su contra algo que no le favorece.

El actor de telenovelas habló con Frederik Oldenburg sobre el problema que le genera competir bajo presión, y precisamente EXATLON es una prueba donde la presión está presenta cada día, algo que no va con el mexicano, como puedes oirlo de su propia boca en el clip que compartimos en este artículo. Esto al final le pasó factura.

“Llegaste en un momento, en el que la competencia ya estaba andando, muy complicado te acoplaste, has logrado victorias muy importantes, y no solamente contra el atleta que llegó como refuerzo en ese momento contigo, que era Óscar Fernando, sino contra atletas que están aquí desde hace mucho tiempo. ¿Te gusta trabajar bajo presión?, ¿eres bueno como atleta bajo presión?”, preguntó el conductor del reality, a lo que Roberto dijo que no.

“No, la verdad no. No me gusta trabajar bajo presión”, había confesado ya el recién eliminado, quien pese a esa revelación sobre su personalidad y cómo asume la presión, destacó que siempre disfrutó todas las pruebas al máximo.

“Sin embargo, cada circuito me lo disfruto. Como dije desde el principio, es un honor para mi y me siento orgulloso de competir contra estos deportistas. Creo que es un gran reto para mí, para mi vida, y estoy aquí para darlo todo en cada circuito”, agregó Romano, quien sin duda dio todo hasta el final.

“Lamentablemente la aventura de Roberto Romano dentro de la 6ta temporada de #ExatlonEEUU ha llegado a su fin. 😮😥 ¿Qué es lo que más te gustaba de ver a Roberto en los circuitos? 😎”, fue el mensaje con el que el programa de televisión lo despidió en redes sociales, donde preguntó a los seguidores de Roberto, que es lo que más les gustó de verlo en las pruebas.

Dinos si crees que fue injusta la salida de Roberto en el duelo de eliminación, y si pensabas que el mexicano llegaría a la final de la “Competencia más feroz del planeta”.