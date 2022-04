EXATLON: ¿Qué reveló Nicole Amador tras ser eliminada por Anisa?

Momentos de tensión, emoción y sobretodo de mucha ansiedad son los que se están viviendo en los capítulos finales de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, que el miércoles pasado dejó al team Famosos con un dolor enorme, tras la eliminación sorpresa de Nicole Amador.

Y mientras los fieles fans de los Rojos terminan de recuperarse de la pérdida de la atleta en las filas de los Famosos, que irónicamente fue obra de Anisa Guajardo, quien debió enfrentar a su propia compañera, la atleta eliminada confesó que se fue del show con un sentimientos encontrados.

La atleta de los Rojos le dijo su equipo, como se ve en un video compartido por la cuenta de EXATLON Estados Unidos en Instagram, que se fue de la Competencia más feroz del planeta con orgullo por lo que logró durante su efímero paso por el show y advirtió estar segura de que los Famosos van a llegar al triunfo.

“La verdad me voy muy feliz con los puntos que pude darle al equipo. El equipo es increíble, son unas bestias, y estoy segura de que la van a romper aquí”, dijo la joven atleta, quien agregó que si perdió en el duelo de eliminación fue porque cometió un error que a estas alturas del juego se cobran muy caro, pues Anisa la superó.

“La competencia estuvo increíble, la disfruté al máximo, fueron muy poquitas semanas, pero nosotros como refuerzos, tanto Roberto como yo, creo que llegamos con esa mentalidad. Llegamos ya en la recta final y aquí no hay margen de error”, agregó Nicole.

Al mismo tiempo y pese a sus palabras, Nicole confesó que no se fue de EXATLON pelnamente convencida de lo que hizo.

“Lamentablemente no me voy satisfecha, lo cual a mi parecer para mí es importante no irme satisfecha, fuera de eso, es una experiencia increíble, gente increíble en todos los aspectos”, agregó la concursante eliminada.

La salida de la deportista causó tristeza entre los seguidores de los Famosos, quienes la veían como una joven sencilla y llena de disciplina y fuerza, que ayudó a echar adelante a los Rojos, y hasta la producción del show lamentó su salida, pero advirtió que así es EXATLON.

“Nicole llegó como refuerzo a las arenas de Exatlón y tuvo un gran desempeño. Desafortunadamente, esta es la naturaleza de Exatlón y tuvo que despedirse, al perder el duelo por la permanencia. #TeamFamosos #ExatlonEEUU”, aseguró el show en su Instagram.