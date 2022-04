EXATLON: Anisa Guajardo hace una confesión sobre la eliminación de Nicole

Nicole Amador se convirtió en la nueva baja del team Famosos en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras haber sido eliminada en el duelo sorpresa del miércoles, tras un duro enfrentamiento con su propia compañera de equipo Anisa Guajardo, quien a pesar de seguir en la competencia, confesó sentirse culpable por la nueva derrota de su equipo.

Así lo reveló la deportista Roja en un video compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram, donde dijo que más allá del dolor que le produjo haber enfrentado a su amiga en el duelo de eliminación sorpresa, fue su culpa haber llegado a ese momento, pues siente que no hizo lo que debía hacer para que su equipo no terminara en ese cara a cara.

“Desafortunadamente tuve que envíar a una amiga, a una compañera a casa. Eso, obviamente no fue lo que queríamos el día de hoy. Venimos con toda la energía, con todo el ánimo para ganar este partido hoy, lo perdimos y pues fuimos a la eliminación”, lamentó la estrella del equipo de los Rojos. “Yo igual, me siento un poco destrozada, porque igual, no hice mis dos puntos hoy en el partido, así que la culpa es mía”.

Tras su revelación sobre la manera como se siente, movida por la culpa de lo ocurrido, Anisa dijo también que tiene claro que en una competencia como EXATLON Estados Unidos ese tipo de cosas pueden ocurrir, y tarde o temprano todos se verán enfrentados.

“Nicole y yo habíamos hablado de esto, porque venimos a este tipo de cosas, con la eliminación y nos iba a tocar a todos y todas, y nos tocó hoy”, afirmó la Roja, quien no ocultó la emoción de saberse victoriosa en la competencia, y lista para seguir avanzando hacia la gran final del próximo mes.

“Me siento muy agradecida por estar aquí, en frente de ustedes, y siendo que gané esta eliminación, pero nada gracias Dios, gracias a mis compañeros, a mi familia, a la familia Roja; sigan acompañándonos, enviándonos las mejores vibras”, agregó Anisa.

La deportista también se refirió a su amiga eliminada y mencionó que pese al golpe de la salida forzosa, ella se encuentra bien por el deber cumplido.

“Nicole está bien. Ella es una personas muy sabia, y pues que le vienen muchas cosas buenas. Besitos, abrazos grandes”, concluyó la atleta del team Famosos.

