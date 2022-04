EXATLON 6: ¿Quién de los Rojos fue la nueva eliminada sorpresa?

Los momentos finales de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos están como para alquilar balcón, y la noche de este miércoles elevó las emociones de los televidentes, en el nuevo duelo de eliminación sorpresa.

La mala noticia fue nuevamente para el equipo de los Rojos, luego de que, por segunda vez consecutiva, se diera un enfrentamiento entre las mujeres del team Famosos, haciendo que Anisa Guajardo eliminara a otra compañera de equipo.

Esta vez la suerte no acompañó a Nicole Amador, quien había llegado a la competencia hace apenas unas semanas, como parte del grupo de refuerzos, y quien a pesar de mostrar su garra, no pudo ante el poderío de Anisa.

Anisa ya había mostrado su garra el miércoles de la semana pasada tras eliminar también en el mismo duelo a Paloma Flores, de los Rojos.

Tras consumado el circuito de eliminación, tanto el programa de televisión como los fans se manifestaron en redes sociales sobre la sorpresiva salida de la atleta, considerada una de las más fuertes del programa.

“💪Nicole: tu desempeño en #ExatlonEEUU fue increíble, a pesar de que tu paso fue corto. ⚡ ¡Gracias por tus enseñanzas y buena vibra de siempre! 🔥❤️ Todos los éxitos del mundo para ti”, comentó la cuenta de Exatlon Estados Unidos en Instagram.

“No se me hace justo este sistema de eliminación… debió ser eliminada Ximena…. tiene truco las punterias”, “No me gusta que se vayan los rojos ❤️ Nicole lo hizo súper desde el día 1 🐆”, y “definitivamente su participación fue impresionante. Que pena que no tuvo más tiempo, porque prometía mucho. ¡¡¡Bravo por Nicole!!! 👏🙏👍🎉♥️💪”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de los Famosos y de Nicole.

Asimismo, la atleta eliminada se despidió del show en medio de aplausos y elogios de sus compañeros de equipo, y dijo haberse ido con una buena imagen.

“Me voy con un buen sabor de boca, porque sé que en cada carrera y cada circuito, di lo mejor de mí. La verdad es una satisfacción grande saber que siempre di todo”, comentó la deportista, quien de paso dijo llevarse grandes recuerdos y sentimientos por sus compañeros de batalla. “El team Famosos para mí significa una familia, unos amigos. Fue muy poco el tiempo que estuve aquí, pero siento que las conexiones fueron increíbles, gente increíble… las niñas increíbles, súper fuertes y los hombres igual”.

