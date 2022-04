Rebeca Valentín confiesa quién decidió su salida de EXATLON EE.UU: [Video]

Este miércoles Rebeca Valentín se convirtió en la nueva concursante eliminada en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras un duro duelo contra su compañera de equipo Alicia Beltrán.

Y aunque los televidentes fueron testigos de la manera en que la puertorriqueña perdió ante su amiga nutricionista de los Azules, la joven aseguró que hubo alguien que decidió que era el momento de salir de la competencia.

En diálogo con sus fans, a través de un “live” en Instagram, que compartimos aquí, la exreina de belleza de Puerto Rico dejó ver su enorme fe religiosa y aseguró que fue Dios quien le puso punto final a su participación en Exatlon Estados Unidos.

“Esta experiencia terminó, porque así Él lo tenía y lo quería para mí. Y de hecho, les voy a contar, lo que vi que no salió. Pero ya cuando era mi última carrera, yo estaba muy nerviosa. Nunca durante esas 15 semanas, nunca me había sentido nerviosa, como me sentí en ese duelo de eliminación con Alicia. Desde que me levanté, era raro todo. Tiraba los aros, a veces sin sentido, y esa última carrera, cuando ya Ali usó su medalla, yo subo antes que ella, y literalmente oré antes de sentarme en el tobogán y dije: ‘Señor, si tus planes son que mi competencia llegue hasta aquí, solo te voy a pedir paz'”, confesó la boricua en su charla.

Rebeca dijo que pese a haber sido eliminada del show, Dios le concedió la paz que le pidió, y comprobó que se sintió extraña a lo largo del día, porque ya estaba marcado que ella se iría.

“Termíné, y lloré. Son muchas emociones que se viven. Quería vestirme con ese uniforme de la semifinal, y no se dio, pero no me sentía triste; solo que como atleta quería más, pero al final, siento gratitud y que tengo paz”, dijo la ex Miss Puerto Rico.

La exintegrante de los Contendientes confesó también que nunca se imaginó llegar tan lejos, y volvió a agradecer a Dios por la oportunidad que le dio.

“Dios me puso mucho más allá de lo que yo le pedí, así que yo la viví a todo dar, como pudieron ver”, dijo la deportista. “Tengo que ser muy honesta. Jamás pensé que Dios me daría la oportunidad de vivirla, no porque no me sintiera capaz, sino porque no sabía que podia estar ahí, que él tenía esto para mi vida, y el vivirla y de la manera en que la viví, siempre siendo yo, divirtiéndome”, agregó Rebeca.