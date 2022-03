EXATLON: Las fotos más “hot” de Rebeca Valentín de los Contendientes

Desde que comenzó la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, una de las atletas que más se ha robado las miradas de los televidentes es la puertorriqueña Rebeca Valentín.

La joven de 27 años, quien el fin de semana mostró su garra, tras el duelo de eliminación en el que mandó a casa a su amiga de los Contendientes, Lupita Gavilanes, no solo es una atleta muy fuerte y disciplinada, sino también una mujer muy hermosa.

Y es que para quienes no lo saben muy bien, la estrella del equipo de los Azules, además de ser una reconocida modelo, se ha hecho campo en el mundo de los certámenes de belleza.

En el 2014, Rebeca fue coronada como Miss Grand Puerto Rico, y en el 2019 ocupó un lugar entre las cinco finalistas de Miss Universe Puerto Rico, donde ganó la preciosa Madison Anderson, y desde entonces su fama y popularidad ha ido en aumento.

Rebeca Valentín se ha convertido en una joven querida y admirada en redes sociales, donde constantemente comparte bellas fotografías, en las que luce su armoniosa figura y su gusto por la moda y el ejercicio.

Hay quienes afirman que Rebeca es la Ana Parra de la edición anterior de EXATLON, pues con ella comparte su armonioso cuerpo, su rol de modelo, su experiencia como exreina de belleza y sus habilidades deportivas.

Asimismo, Rebeca siempre trata de alentar a sus fieles seguidores, con todo tipo de mensajes inspiracionales, donde motiva especialmente a las mujeres a luchar por sus sueños.

“¡Mujer! Tal cuál cómo eres, eres digna de ser respetada, celebrada, amada y sobre todo vivir con la cabeza en alto por el gran valor que tenemos. Aprendí algo que es muy cierto “ver más allá de lo obvio” ¿qué tarea, no? Somos más de lo que se ve con tacones, maquillaje, sin maquillaje, con la ropa más sencilla o la más elaborada. Somos únicas (igual que cada ser vivo en este Planeta) pero aprovecha este espacio para mirarte al espejo y darte la tarea de describir más allá de lo que se ve en el espejo”, comentó hace unos meses en su Instagram, al hablar de la mujer.

“Que logres reflexionar y encontrar lo grandiosa que eres y sal a demostrar un día más de lo que estás hecha. Sí, con todas las ruinas, con todas las riquezas, con dolor, con alegría, porque TODO lo que haz vivido te ha hecho quien eres hoy. ¡Admiro a todas las mujeres que me inspiran, que me enseñan directa o indirectamente! Todas somos seres esenciales en este mundo, damos vida. ¡Que privilegio! No te pongas en silencio, que nada te paralice, continúa siendo valiente, porque no venimos al mundo para que nos impacte, sino para nosotras impactar este mundo. 🙌🏼🌎✨”, agregó la atleta de los Contendientes.

Mira a continuación algunas de las fotografías más llamativas de Rebeca Valentín, en las que la bella puertorriqueña, no solamente pone en despliegue su preciosa figura y su rostro angelical, sino ese estilo y gracia que la caracterizan.

Dinos cuál foto es tu favorita.