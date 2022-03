Las fotos más “hot” de Miguel Ángel Espinoza, hermano de Alejandra Espinoza

Por ahí suelen decir que “lo que se hereda no se hurta”, y a juzgar por lo que a diario los seguidores de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos ven, la gracia, el talento y la galanura de Miguel Ángel Espinoza, del team Contendientes, lo lleva en las venas, tal y como ocurre con su famosa hermana Alejandra Espinoza.

Y es que desde que llegó a las arenas del reality show de Telemundo, el hermano de la primera Nuestra Belleza Latina, no solamente ha sabido encantar a propios y extraños con su fiereza, disciplina y habilidades deportivas, sino que más de una y un televidente, coinciden en que el joven de los Azules es todo un galán.

Miguel Ángel, de quien la exreina de belleza se refiere con mucho orgullo y amor como su hermanito menor, pues le lleva 7 años de edad, constantemente es objeto de todo tipo de mensajes y comentarios insinuantes e incluso a veces atrevidos, de fans que lo elogian además por su aspecto físico.

Migue Ángel de paso ha dejado ver que a los atributos que saltan a la vista, a su estatura de más de 1 metro 85, sus abs de hierro y su rostro angelical, se suma su sencillez y honestidad al hablar, como ocurre con su famosa hermana.

Y es que de acuerdo a los fans, pareciera como si la belleza y la gracias les brotara de manera muy natural al concursante de EXATLON y a la ex Nuestra Belleza Latina, quienes provienen de Tijuana, Baja California, en México, y quienes antes de ser famosos eran una familia muy humilde que luego se fue labrando futuro en San Diego, California.

Tras graduarse de la escuela secundaria, Miguel Ángel confesó hace poco, en diálogo con sus compañeros de equipo, quienes lo ven con mucho cariño y admiración, que al principio, siendo todavía un adolescene, estaba un poco perdido en la vida, sin saber qué hacer.

Poco a poco, y tras pasar por múltiples trabajos, Miguel Ángel entendió que su norte era el deporte y se ha dedicado últimamente en cuerpo y alma a su labor de entrenador personal, y también a su rol de modelo, que comparte con su hermana Alejandra, quien es uno de los rostros más famosos de la televisión latina en Estados Unidos y México.

“Yo empecé, osea, me gradué de la prepa (high school) y como buena persona que nunca fue bueno pa’ la escuela, me metí a trabajar en construcción. Todos allá, no manches. Me sentía un poco perdido. No sabía lo que quería hacer, entonces estuve probando en diferentes áreas”, dijo el atleta de los Azules.

“Me fui a vivir a Miami y saqué la licencia, quería ser paramédico. De paramédico allá estudié y me metí a una agencia. Una noche me tocó ir a entregar flores en un 14 de febrero, he hecho hice eso, también estuve en la construcción, de plomero, de modelo. Ahorita estoy haciendo de entrenador personal, que es lo que más me gusta, y luego saqué la licencia de personal trainer, que la verdad es lo que también me gusta, porque es lo que hago más bien, porque todo el tiempo desde la plomería, hago ejercicio, hago ejercicio, y ya ahorita como que ¿a ver qué hago?, pero me gustó mucho, la neta me gustó un montón (ser entrenador personal)”, concluyó Miguel Ángel, quien para muchos ya es todo un sex Symbol.

Aquí te compartimos algunas de las fotos más “hot” de la estrella de EXATLON, quien no solo es orgullo de su público, de su familia y sus amigos, sino ante todo de su famosa hermana, Alejandra Espinoza.