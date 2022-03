EXATLON: Miguel Ángel Espinoza habla de su pasado trabajando como albañil

Desde el inicio de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, uno de los atletas que más se ha robado las miradas y los elogios de los televidentes ha sido Miguel Ángel Espinoza, no solamente por las habilidades que ha demostrado en las arenas del reality show de Telemundo, sino también por su personalidad sincera y sencilla y su galanura.

Y aunque actualmente el hermano de la ex Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, está dedicado al mundo del fitness, donde trabaja como entrenador personal, y de vez en cuando hace sus palomitas como modelo, el mexicano confesó que su primer trabajo cuando salió de la escuela fue albañil.

Así lo reveló el joven de 27 años, originario de Tijuana, en un video compartido por la cuenta del programa de televisión en Instagram, donde habló abiertamente y sin ninguna pretención sobre su pasado y los trabajos a los que se dedicó.

“Yo empecé, osea, me gradué de la prepa (high school) y como buena persona que nunca fue bueno pa’ la escuela, me metí a trabajar en construcción. Todos allá, no manches”, reveló el integrante de los Contendientes, confesando además que no sabía qué rumbo tomar en su vida, en aquel entonces.

“Me sentía un poco perdido. No sabía lo que quería hacer, entonces estuve probando en diferentes áreas”, agregó Miguel Ángel, mencionando que además de ser albañil, intentó probar suerte en otros campos.

“Me fui a vivir a Miami y saqué la licencia, quería ser paramédico. De paramédico allá estudié y me metí a una agencia. Una noche me tocó ir a entregar flores en un 14 de febrero, he hecho hice eso, también estuve en la construcción, de plomero, de modelo”, dijo el hermano de la conductora de Univisión.

Y tras estar de un trabajo en otro, el atleta de loa Azules dijo que afortunadamente logró darse cuenta que su pasión es el ejercicio y se siente pleno en su labor de entrenador.

“Ahorita estoy haciendo de entrenador personal, que es lo que más me gusta, y luego saqué la licencia de personal trainer, que la verdad es lo que también me gusta, porque es lo que hago más bien, porque todo el tiempo desde la plomería, hago ejercicio, hago ejercicio, y ya ahorita como que ¿a ver qué hago?, pero me gustó mucho, la neta me gustó un montón (ser entrenador personal)”, agregó el mexicano, quien antes de EXATLON vivía en San Diego.

Otro de los sueños que Miguel Ángel dijo tener es una especie de gimnasio, pero muy íntimo, y no algo gigantesco, tipo cadena empresarial.

“Quisiera tener como un tipo estudio, algo chquito, así bien personal. No una cadena”, agregó el joven en la charla con algunos de sus compañeros de team, como Alicia Beltrán, quien mencionó que aunque cada integrante del equipo es diferente, tienen en común como su gran pasión, hacer ejercicio y comer saludable.