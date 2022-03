EXATLON: La buena noticia que alegró a los Azules: ¿Qué les informaron?

Luego de atravesar duros momentos, entre ellos la eliminación de Emilio Lara, el equipo de los Contendientes están imparables esta semana, recibiendo todo tipo de buenas nuevas, entre ellas haber ganado $30,000 en el tablero del dinero. Pero la mejor noticia sin duda fue saber que dos de sus integrantes han sido los más victoriosos de la temporada actual.

Así lo dio a conocer el conductor del reality show, Frederik Oldenburg, quien anunció la buena noticia, que llenó de mucha ilusión y gozo a los Azules, destacando que Miguel Angel y Frank de la Cruz, lograron la hazaña de ser los atletas con mayores triunfos.

“Frank, tienes 49 victorias, empatas a Miguel Ángel Espinoza y te conviertes, al igual que Miguel Ángel, en los atletas con más victorias de la sexta temporada”, dijo el animador de EXATLON, desencadenando una enorme sonrisa en el rostro del concursante dominicano, como se aprecia en un video compartido por la cuenta del programa en Instagram.

“Me da mucho gusto ver esas sonrisas, ¿y la sorpresa? ¿por qué te sorprendes cuando llegan estas noticias para ti en la sexta temporada?”, preguntó el animador.

Con mucha sencillez, pero lleno de emoción, Frank de la Cruz manifestó que le causó sorpresa el anuncio, porque no esperaba haber igualado al líder de su equipo, quien es considerado uno de los mejores atletas de la actual temporada.

“Me sorprende bastante, porque yo, yo no pensaba que tenía tantas victorias, y para empatarme con el líder de porcentaje del equipo, sabes, me da mucho orgullo. Yo me siento bien, osea, vengo con mucha motivación. Esas noticias me dan todavía más ganas de pasar los circuitos”, dijo el concursante de los Azules, quien agregó estar listo para seguir dando el alma y el corazón y conquistar nuevas victorias.

“Y bueno, pueden esperar más de mí. Todavía no me siento como que estoy dando mi 100 por ciento. Me falta, yo pienso que me falta mucho más de dar, y vengo con todo, y Dios mediante, tendremos la victoria”, agregó Frank.

Los comentarios de los fans de los Azules no se hicieron esperar, y pronto llenaron las redes con todo tipo de mensajes.

“Eso mis azules 😍😍👏👏”, “Así es azules sigan así 👊💪🔵🔵”, “Frank, orgullo nuestro dominicano hasta la tambora 👏👏👏👏👏”, y “Para mi son todos buenos en la competencia, pero siempre hay uno o más de dos que son más rápidos pero todos se los merecen el corazón 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙”, fueron algunas de las reacciones de los Azules.