EXATLON: Emilio hace confesiones sobre los Rojos y los Azules: ¿Admira a los rivales?

No ha pasado ni siquiera una semana desde que Emilio Lara tuvo que abandonar la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras ser sorpresivamente eliminado, y en medio de la nostalgia que ha generado su salida del programa, los fans del mexicano lo cuestionaron sobre lo que piensa de su propio equipo y él no tuvo problema alguno en hablar con mucha honestidad.

El atleta de 23 años confesó que aunque todavía faltan varias semanas para que el programa llegue a su final, está plenamente convencido de que el campeón y la campeona de la actual edición de la llamada “Competencia más feroz del planeta” será un Contendiente.

Emilio se refirió especialmente a los hombres, y dijo que son varias las cartas poderosas que tiene el team Azul para que este año la victoria no quede en manos de los Rojos.

“Creo que todo el equipo es muy fuerte, solamente necesita ir ajustando esos chips que todos podemos ajustar. Pero, yo lo dije en las últimas entrevistas que tuve: yo la verdad veo a varios campeones, algo que puede llegar a pasar”, comentó el mexicano, en un “live” que tuvo con sus fans en Instagram.

“Siempre le vi potencial a Yoisel. Yo lo veo en la final, ha demostrado que se merece estar ahí, no solo por lo que ha hecho en la competencia, sino por lo que ha hecho en su vida. Y la verdad que es alguien muy fuerte”, mencionó Emilio. “A Frank tambien yo lo veo que ha mejorado desde el día uno hasta el día que me fui; sobretodo la calma que le pone a las cosas. Miguel (también), uff, no falla, no falla, la verdad es impredecible (quien gane), pero con que sea un azul, yo estoy contento (…) Campeones y campeonas azules”.

Y aunque los Rojos eran sus rivales, el joven reconoció no solamente que mantuvo buena relación con los integrantes de los Famosos, sino que incluso manifestó su aprecio y admiración por ellos, pero insistió en que su corazón es Azul y espera que la competencia la gane un Contendiente.

Sin embargo, Emilio dijo que varios caballeros de los Famosos se volvieron para él retos completos a la hora de competir.

“Osorio, me encantaba competir con él. La verdad, verlo como una leyenda y estar ahí… con Briadam también me gustaba competir, era como… no sé, como una buena carrera… Con todos la verdad, curiosamente el que más me costaba era Polo, y se lo decía hasta de broma: ‘quiero competir contra Polo’. La verdad con todos me gustaba competir”, agregó Emilio.