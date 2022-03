EXATLON: Las fotos del pasado de Emilio Lara de los Contendientes: ¡Imperdibles!

Emilio Lara solo estuvo seis semanas en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, de donde salió el domingo pasado, tras ser eliminado sorpresivamente.

Y hurgando un poco en el baúl de los recuerdos del atleta de los Contendientes, de 23 años, encontramos todo tipo de fotografías dignas de colección, de aquellos días en los que el exintegrante de los Azules ni siquiera tenía en mente la idea de participar en un reality show.

En las imágenes, que compartimos aquí, se aprecia a Emilio desde que tenía 14 años, y aunque es evidente que el tiempo ha pasado y aquel niño tierno se convirtió en un hombre fuerte, amante del deporte y el ejercicio, en las fotos del pasado se ve la misma sonrisa y mirada ingenua del competidor.

Otro detalle que encantó a muchos fans de Emilio fue que en el pasado, en sus años de niño y adolescente, solía presumir del cabello largo.

“Pelo de León 🦁”, fue la frase con la que Emilio acompañó un par de fotos captadas en marzo del 2018, cuando apenas tenía 19 años.

En otras de las instantáneas, captadas en lugares como Nueva York, Italia, Los Ángeles, y México, entre las edades de 14 y 18, se puede apreciar a Emilio con su famosa sonrisa.

Los comentarios sobre las fotos no se han hecho esperar y los fans del ex Contendiente se han manifestado con frases de aprecio y cariño, donde elogian la disciplina que siempre ha tenido.

Antes de ingresar a EXATLON, pero anunciando que ya había sido elegido para competir en República Dominicana, el estudiante de arquitectura compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que trató de condensar en pocas frases una descripción suya.

“Qué me motiva? ✅Es algo que me he preguntado y puedo decir que algo que me mantiene motivado es hacer lo “IMPOSIBLE” = “POSIBLE””, comentó en diciembre Emilio. “🌊Las cosas si se pueden llegar a lograr si de verdad lo quieres… 🌎Cada día trata de hacer algo que te sorprenda, que te de miedo, hacer cosas diferentes, aprender algo, ayudar a alguien; 👉🏼Yo en lo personal empiezo con el simple acto de tender mi cama, leí este libro que alguna vez escuché en un discurso y pequeños PASOS, pequeñas acciones hacen que vayan creando pasos GIGANTES…. 🤪Mantente curioso, ponte pequeños retos diarios y sigue firme con tus SUEÑOS.🔍”, agregó el joven.

Otro de los principios que desde muy niño ha movido a Emilio, según lo confesó él mismo en sus redes, es trabajar en equipo.

“Las cosas en trabajo en equipo son mucho más fáciles y puedes llegar mucho más lejos”, aseguró en una de sus publicaciones, el mexicano de Brooklyn, Nueva York.

Dinos qué piensas de las fotos de Emilio como niño y adolescente, y dinos si ha cambiado mucho o no.