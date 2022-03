EXATLON: ¿Paloma Flores envidiosa?: Escucha lo que dijo de los Azules

Los Azules han tenido nuevos motivos para sonreír en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras la eliminación de Emilio Lara, que los dejó muy afectados, y una de sus mejores hazañas fue haberse echado al bolsillo $30,000, en manos de Frank de la Cruz, durante su primera visita al Tablero del Dinero.

Evidentemente ese triunfo generó mucha alegría y emoción entre los seguidores de los Contendientes, e incluso entre integrantes del equipo de los Rojos, pero Paloma Flores sacó a relucir una fea faceta, que tiene molestos a muchos televidentes del reality show de Telemundo.

La basquetbolista de origen mexicano, evidentemente molesta porque el dinero no fue para los Famosos, deseó que Frank de la Cruz no se ganara nada, comentario que cayó muy mal.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta oficial del show en Instagram, donde aparecen hablando de su derrota en la prueba del dinero Paloma, Isabella, Briadam y Jaime.

En el clip, que te presentamos aquí, se observa a Paloma sentándose a la mesa a comer con sus compañeros, advirtiendo que durmió bien, pero que está “algo pensativa” por lo ocurrido en el Tablero del dinero, comentario que hizo que los Rojos coincidieran en que les había dolido mucho esa derrota.

Acto seguido, Paloma preguntó a sus compañeros cúanto dinero creían que se habían ganado los Azules en ese juego, y cuando Briadam dijo: “Espero que los 50 mil”, y Jaime agregó: “igual, igual yo”, la basquetbolista mexicana lanzó una risa con dejo de envidia y luego remató con su frase mortal.

“Yo espero que hayan salido debiendo”, dijo la integrante de los Famosos, levantando todo tipo de molestias entre los seguidores del programa. “Hoy nos levantamos todavía pensando un poco en el juego de ayer; nos dio un poco de coraje haber perdido y cómo perdimos”, dijo también Paloma admitiendo su enojo.

Jaime Espinal contrario a Paloma mencionó que aunque es evidente que prefería que los Rojos hubiesen ganado, ya cuando supo que los Azules tenían la opción del dinero, les deseaba que se hubiesen ganado la mayor cantidad posible.

“Yo si quisiera que ellos se llevaran lo más posible, si pueden, los 50 mil; los 50 mil, porque al final ese dinero aunque sí me lo quitaron, pero no me lo están quitando directamente. pues se lo ganaron, se lo ganaron. Eso es lo justo”, comentó el deportista.

Jaime recalcó que más allá de haber visto cómo los Contendientes se echaron a la bolsa un dinero que ellos querían para su equipo, ahora deben estar más unidos y preparados para no sufrir ningún tipo de derrota.

“Ya no podemos seguir perdiendo, Dios mío. Hay que darnos dos galletas (golpes) pa’, pa’ despertarnos y se acabó. Así que desde hoy tenemos que ir con todo”, concluyó el atleta.

Tras escuchar los comentarios de Paloma, las redes han estallado con todo tipo de mensajes donde la llaman envidiosa y critican que sea una mala perdedora.

