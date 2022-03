Alejandra Espinoza confiesa el gran arrepentimiento en su vida: ¿Qué hizo mal?

Tras su paso por Nuestra Belleza Latina en el 2007, cuando se coronó como la primera ganadora del reality show de Univisión, que ya llegó a su temporada número 12, la mexicana se sometió a una cirugía plástica para reducirse el tamaño de los senos.

Y aunque en su momento la estrella de Univisión esta muy feliz con los resultados de su reducción de senos, con el paso del tiempo la exreina comenzó a sufrir molestias de salud que la hicieron incluso arrepentirse de haberse sometido a la cirugía inicial.

Así lo confesó la mexicana, según reporta un informe de Showbiz compartido por el periódico El Diario NY, donde dijo con mucha honestidad que si volviera a tener que tomar esa decición, no se hubiese operado.

“Hoy en día me arrepiento muchísimo. Me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones”, dijo Alejandra Espinoza en un podcast donde se sinceró sobre esa situación.

La ex Nuestra Belleza Latina insistió en que los resultados físicos de la cirugía la hicieron sentirse más segura de sí misma y muy a gusto, pero las complicaciones generadas la hicieron cambiar de opinión.

“Yo en el 2010 me hice una cirugía, yo me hice la reducción de busto. Yo siempre estuve muy contenta, muy contenta, muy contenta hasta hace unos cuantos meses la verdad que tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí”, dijo la exreina en su PodCast. “Hoy en día me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones, pero han pasado ya 12 años de esa cirugía y después de 12 años fue que me vine a arrepentir de habérmela hecho”.

La exreina de Univisión aseguró que ahora cambió su visión sobre la vida, y ahora no le da importancia a asuntos de su figura que antes eran importantes para ella.

“Hoy en día tengo otras prioridades, tengo otra mentalidad, tengo otra forma de ver las cosas y creo que fue innecesario”, agregó Alejandra Espinoza.

Hace unos años la exreina de belleza reveló que no se sentía bien con su imagen, y confesó que por eso se motivó a operarse con los ingresos que empezó a recibir cuando ganó Nuestra Belleza Latina.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encantan, pero a mí nunca me gustaron”, dijo la mexicana en su Youtube. “Me critican un montón, que si parezco una tabla y yo soy la mujer más feliz del mundo, a mí no me importa. Cuando me dicen que no tengo nada de bubis, me da igual, si me las quité por gusto, no tengo porque no quiero, no porque no tenía. Para mí vestirme es mucho más fácil ahora”, agregó en aquel entonces.