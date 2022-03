Francisca Lachapel hace anuncio sobre su boda: ¿Ya hay vestido de novia?

Los fieles seguidores de Francisca Lachapel están contando los días para que la conductora de televisión camine hacia el altar y se jure amor eterno con Francesco Zampogna, esta vez a través de una boda religiosa. Y aunque la ex Nuestra Belleza Latina no ha revelado todavía la fecha de la boda, le confesó a Ahoramismo que todavía no tiene la mayoría de las cosas listas.

En una charla con el reportero Josué Mendoza durante el evento “Las 25 mujeres poderosas”, de People en español, la exreina de belleza reveló que no va nada adelantada en los preparativos para su matrimonio, que será en República Dominicana.

“Fíjate que voy bastante atrasada, con respecto a dónde me voy a casar, pues todo mundo ya sabe dónde es, pero voy atrasada con muchas cosas”, dijo la conductora de “Despierta América”.

Y sobre el vestido de novia que usará en su segunda boda, pues Francisca y Francesco se juraron amor por primera vez el 31 de diciembre del 2019 por el civil, la dominicana confesó que todavía no hay vestido.

“Voy atrasada con el vestido, voy atrasada con todo, pero al final tiene que salir y estoy segura que va a salir bien”, remató Francisca, quien hizo el anuncio de su boda justo el Día de San Valentín, en People en español.

Mira aquí la entrevista completa con AhoraMismo

En su entrevista, Francisca mencionó con mucha emoción que casarse por el rito religioso la llena de gozo tanto a ella como a su marido.

“Es una ceremonia por la iglesia, es una ceremonia para nosotros, para mi esposo es muy importante esa presentación, tener la bendición de Dios para nuestra unión. Sí tenemos la bendición de Dios, pero queremos que sea de una manera más oficial. Estamos muy emocionados”, dijo la exreina. “Nos casaremos por la iglesia… Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega [nuestro hijo] Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”.

Francisca, quien anda feliz en su rol de madre del pequeño Gennaro, quien ya tiene 7 meses de nacido, agregó en su entrevista con People en español que jurarse amor eterno en su país, le da mucha emoción.

MIRA AQUÍ FOTOS DEL BEBÉ DE FRANCISCA

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará allá] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, dijo la simpática exreina a la publicación.