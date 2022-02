La boda religiosa de Francisca Lachapel: Entérate aquí de todos los detalles

El 31 de diciembre del 2019 Francisca Lachapel se casó en una boda civil con el padre de su hijo, el italiano Francesco Zampogna, y aunque la idea era tirar la casa por la ventana al año siguente, en una boda religiosa en un castillo en Italia, la pandemia del COVID evitó que ese sueño se hiciera realidad.

Pero finalmente llegó el momento de jurarase amor eterno por la iglesia con su galán. Y a pesar de que no será en Italia, como se tenía previsto, sí será en un lugar paradisíaco que tiene muchísimo valor para la ex Nuestra Belleza Latina.

Francisca y Francesco se casarán en República Dominicana, y la boda ya empezó a planearse, según se lo confesó la conductora de Univisión a People en español, edición digital.

“Es una ceremonia por la iglesia, es una ceremonia para nosotros, para mi esposo es muy importante esa presentación, tener la bendición de Dios para nuestra unión. Sí tenemos la bendición de Dios, pero queremos que sea de una manera más oficial. Estamos muy emocionados”, dijo la caribeña. “Nos casaremos por la iglesia… Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega [nuestro hijo] Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”.

Francisca destacó en la entrevista con People en español que para ella casarse en su país tiene mucho significado.

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará allá] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, agregó la presentadora de televisión.

Francisca todavía no ha revelado la fecha exacta en que caminará al altar, pues algo que pretende que ocurra en los próximos meses es bajar las libras de más que le dejó el embarazo, para poder lucir como toda una reina. Por ese motivo, tampoco ha decidido su vestido de novia.

“Me tengo que poner en forma, estoy planeando cambiarme unas cuantas veces. No tengo el vestido diseñado. No me he tomado medidas y nada, estoy tratando de que mi cuerpo se ajuste un poquito para que el vestido se adapte a mi nueva forma”, reveló la exreina de belleza.

Sobre los organizadores de la boda de Francisca, la animadora destacó que hay una compañía experta detrás, echándole la mano.

“Sí (tengo una compañía que planea bodas) y son los mejores de República Dominicana, es un negocio de familia, o empezó la mamá, se llama Difiore y hacen este tipo de bodas espectaculares en Dominicana y también en Estados Unidos”, adelantó la exreina.

Francisca dijo también que además de ella y su marido Francesco, la más emocionada con todo es su madre.

“Mi mamá está muy contenta y me está preguntando a quiénes del barrio voy a invitar (risas). A mí me encantaría invitar al mundo entero o a todo el que quiera. Con mi mamá estamos hasta discutiendo por eso, pero son muchas cosas, cuestiones de espacio, ya estoy trabajando todo con ella. Ella está feliz”, dijo.

La noticia hizo que de inmediato miles de seguidores de Francisca saltaran a las redes a manifestarle su alegría y emoción con la noticia.