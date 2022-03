La cirugía de Alejandra Espinoza tras ser NBL que cambió radicalmente su cuerpo

Han pasado 15 años desde aquel 2007 en el que Alejandra Espinoza se coronó como la primera Nuestra Belleza Latina, con apenas 19 años, y aunque la preciosa mexicana sigue manteniendo su enorme carisma y su innegable belleza, hay un enorme cambio físico al que se sometió al poco tiempo de ganar el certamen, y que no solo salta a la vista, sino que además del que ella ha hablado con mucha sinceridad.

La ex Nuestra Belleza Latina cambió el aspecto de su cuerpo, tras someterse a una cirugía para reducirse el tamaño del busto, y según reveló en un video muy honesto compartido en su canal de YouTube, en 2018, la mexicana nunca se sintió a gusto con el aspecto que le daban sus senos y se hizo un par de operaciones.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encantan, pero a mí nunca me gustaron”, comentó la actual conductora de Univisión.





“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé, es bien cara la cirugía, porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre”, dijo la joven exreina, con su estilo sincero y directo.





“Yo no quería que me pusieran implantes, pero entonces el doctor me dijo que era casi obligatorio ponerte implantes porque si no te queda ahí todo raro. Le dije que no quería bubis, que lo menos que me pudiese dejar”, agregó Alejandra Espinoza, quien destacó que el tema del tamaño de sus senos le generó una especie de trauma, pues realmente estaba decidida a quedar con la menor talla posible.

“Cuando me operan, perfecto, yo salgo del hospital, estoy una semana en recuperación y cuando me empiezo a ver como que las tengo muy grandes y no me gustaban. No era como yo quería o como yo me imaginaba. Entonces en cuanto pasó yo creo, en mi siguiente follow up, yo fui y le dije al doctor: ‘es que yo las siento muy grandes’. Y me dice ‘ah es que tú querías menos, pero yo pensé que por tu altura que por esto te puse tanto’”, dijo la tambien actriz, confesando que se redujo su tamaño todavía más, y está muy feliz hoy con su look actual.

“Me critican un montón, que si parezco una tabla y yo soy la mujer más feliz del mundo, a mí no me importa. Cuando me dicen que no tengo nada de bubis, me da igual, si me las quité por gusto, no tengo porque no quiero, no porque no tenía. Para mí vestirme es mucho más fácil ahora”, concluyó la Nuestra Belleza Latina más querida de todos los tiempos.

Dinos si habías notado el cambio en la figura de Alejandra Espinoza y qué piensas de sus declaraciones.