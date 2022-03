Nuestra Belleza Latina Sirey Morán responde así a chismes y críticas: [Video]

Desde que Sirey Morán comenzó su ascendente carrera hacia la fama, primero como Miss Honduras y ahora como Nuestra Belleza Latina, la joven ha ido aprendiendo que uno de los detalles incómodos de ser personaje público, es que muchas personas siempre están hablando y lanzando todo tipo de críticas, incluso con crueldad.

La propia joven, quien hace unas semanas armó revuelo al decir públicamente que la mayoría de sus compañeras de reality show no le hablan y que le hicieron desplantes, ha vivido en carne propia la lluvia constante de ataques, que sin embargo son superados por los mensajes de cariño y admiración de los fans que la apoyan.

Y esta vez, de manera contundente, y sin decir una sola palabra, Sirey envió un mensaje de TikTok a sus detractores y asus fieles seguidores, donde dejó claro cómo maneja los chismes y las críticas que a diario debe enfrentar.

En el clip, en el que Sirey luce despampanante, se aprecia a la reina de belleza mrando fijamente a la cámara, mientras de fondo se escucha un audio en el que se habla de la importancia de hacerse feliz a uno mismo e ignorar los comentarios dañinos que provienen del exterior.

“Un día me pregunté: ¿a quién quiero hacer feliz?, ¿a ellos o a mí?, y decidí que la única persona que me puede hacer feliz soy yo misma. Y desde entonces, no hago caso a críticas, ni a chismes, porque la única persona que puede decidir sobre cómo quiero sentirme y verme soy yo misma”, fue el poderoso mensaje que mandó la bella hondureña en su Instagram.

La catracha acompañó la publicación con la frase “Se llama Amor propio ❤️”, y de inmediato recibió todo tipo de reacciones, por parte de sus miles de seguidores.

“Bella eso es lo más importante, el amor propio, y que nadie le importe la vida ajena ❤️”, “Y amén, querida Amiga y musa celestial, es indispensable que nos tengamos mucho amor propio, porque si no nos queremos antes a nosotros mismos nadie lo hará, by the way, me gusta tu blusa y tu actitud, congratulations 👏😍😮❤️🔥” y “sigue Adelante Reina Siempre te vamos a apoyar 💖✨👑🎊❤️😍 Dios te Bendiga 🙏🏻✨”, fueron algunos de los primeros comentarios que recibió Sirey.

“Lo mío es amor platónico 🥴😍😘beautiful 🤪”, “Absolutely beautiful ❤️ eres un orgullo hondureño #elprogreso #honduras 🇭🇳̈”, y “Sireyyy😍😍😍 eres hermosaaa!!!! Wow!!!”, agregaron otros fans de la reina, quien en el clp lució una voluminosa cabellera y maquillaje intenso, que la hizo ver como una Miss Universo.