Sirey Morán confiesa que chicas de NBL no le hablan y le hicieron desplantes: [Video]

Ha pasado ya más de un mes desde que Sirey Morán se coronó como Nuestra Belleza Latina, y aunque las concursantes del reality show de Univisión juraron a los cuatro vientos que entre todas ellas reinabna la armonía y el amor, tal parece que esa fue una mentira que quisieron vender al público.

Así lo dejó ver la propia Sirey Morán, quien en su entrevista más sincera y honesta, con quien fuera juez del programa, Jomari Goyso, habló abiertamente sobre cómo la mayoría de las 10 compañeras que llegaron a la Mansión de la Belleza ni siquiera le hablan.





Sin Rodeo Ep. 49 – La nueva reina de NBL le soltó varias bombas a Jomari Sirey Morán, la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, se desahogó con Jomari como nunca lo había hecho.

“Eso de que juraban que se amaban eso no se los cree nadie”, aseguró el español, en su programa de Youtube “Sin Rodeo”, donde le dijo a Sirey que sabía que “ninguna de las chicas” le habla. “¿Quién es tu amiga?”, interrogó Jomari de manera muy directa, y fue allí que estalló la bomba, pues la hondureña confesó que casi todas las chicas del show la ignoran y le han hecho desplantes.

“No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, dijo Sirey sin revelar nombres.





Nuestra Belleza Latina: así se vivió la gran final donde Sirey Morán se convirtió en la nueva reina La final de Nuestra Belleza Latina se vivió al máximo en donde se disfrutaron momentos inolvidables, una lluvia de estrellas invitadas y grandes retos para las participantes. Sirey Morán se convirtió en la ganadora de esta temporada y en la primera hondureña en coronarse como reina del reality show.

Y al ser cuestionada por Jomari sobre si la preciosa Fabién de la Concepción, quien ocupó el segundo lugar, fue quien la bloqueó, la Nuestra Belleza Latina dijo: “No, no es ella. Ella nunca me siguió”.

Sirey fue más allá y dijo: “Me llevaba súper bien con dos y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién que me abrazó cuando gané”.





"Estamos las que teníamos que estar": Fabién, Lupita, Sirey y Génesis se expresan como finalistas Tras ocho galas, entre una de estas cuatro jóvenes está la próxima reina de Nuestra Belleza Latina, por lo que Jomari y Lourdes quisieron saber si creen que alguna de sus compañeras eliminadas merecía ser también finalista.

Sirey Morán dijo además que incluso se sintió mal el día de la coronación, donde la mayoría de chicas ni “la peló” ni le dijeron nada por su triunfo.

“Las demás fueron bien raras. Pasaron cosa feas. Llegaron con una bandera de Cuba grande, y se la pasaron por delante a mis papás”, agregó la estrella de Univisión.

Y como para acabar de mostrar el mal ambiente que hubo de parte de las concursantes hacia Sirey y el comportamiento de ella con Fabién, Jomari dijo que al final, viendo que la cubana y la hondureña estaban comportándose distantes y extrañas, Giselle Blondet “como mamá” tuvo que intervenir para que ellas dos posaran juntas y sonrientes ante el público.

