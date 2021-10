¿Norma Palafox se lanzó como modelo de prendas íntimas?: Mira sus candentes fotos

Norma Palafox es considerado por muchos de los seguidores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos como la mujer 10.

Además de ser una excelente atleta, como lo dejó ver a lo largo del reality show de Telemundo, la mexicana es una futbolista de alto rendimiento y una mujer muy sencilla y disciplinada a la que sus propios compañeros no paran de elogiar.

Y como si fuera poco, Palafox acaba de mostrar en su cuenta de Instagram que también tiene dotes como modelo y lo hizo de manera candente.

La campeona de EXATLON colgó en su Instagram un par de fotos, en las que presumió de su belleza y su figura tonificada, ataviada en un brasier de encaje negro y un short en jean desabrochado, con el que enseñó su lencería.

“Fotitos que no subí y siempre quise 🤍✨”, fue el mensaje con el que la mexicana acompañó la llamativa publicación, que de inmediato generó todo tipo de comentarios de sus fans, quienes advirtieron que con esas fotos Palafox le subió la temperatura al otoño, y que cuenta con todo para ser una gran modelo.

“Oyeeee nooooo, qué barbara 😍 tan shula la plebita está”, “🔥🔥ayayayayyyy”, “que chula” y “las elegantes olas junto con el sol poniente realmente aportan tantos detalles a esta foto … Me encanta! Buen trabajo Pala te amo 🔥🔥😵‍💫😵‍💫😌❤️”, fueron algunos de los elogios manifestados por los fans de Pala.

“Qué modelo” y “Te ves increíble nena ❤️”, agregaron otros seguidores de la deportista.

Además de estar compartiendo fotografías de su día a día, otro detalle que los fans de la deportista mexicana saben que Palafox suele hacer en sus redes es honrar a su fallecida madre, a quien cada vez que puede le agradece por haberla impulsado siempre a perseguir sus sueños y haber hecho de ella la mujer fuerte y exitosa que es.

Uno de los mensajes más emotivos en honor a su mamá fue dedicado hace apenas unas semanas, días después de haberse coronado como la campeona de EXATLON Estados Unidos, donde conmovió a sus fieles fans por las hermosas palabras que dedicó a su madre.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, dijo la campeona del reality de Telemundo en su misiva en su Instagram.

“Prometo seguir seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre.

TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO♥️👼🏼”, destacó Norma Palafox.

Sobre lo que significó para ella haber estado en la competencia, alejada de su familia y expuesta a todo tipo de exigencias y límites, la ganadora del concurso de alto rendimiento confesó que fue un duro proceso de aprendizaje.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, comentó la atleta.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, advirtió con mucha emoción Palafox.