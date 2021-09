La foto de Norma Palafox con su mamá que le arruga el corazoncito a sus fans: MIRA

Norma Palafox dejó ver durante su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos que es una mujer muy fuerte, no solo a nivel físico sino en su carácter.

Estado en septiembre del 2019 en la tercera temporada del reality show de Telemundo, la campeona de la reciente edición de la competencia enfrentó uno de los momentos más duros de toda su vida, con el fallecimiento de su madre, a quien siempre ha definido como su mejor ejemplo y el ángel que la cuida desde el Cielo.

Y faltando solo unos días para que se cumpla el segundo aniversario de la muerte de la mamá de Palafox, es precisamente una fotografía de la atleta compartida por ella misma en su Instagram, que le está arrugando el corazoncito a muchos fans de Palafox.

En la tierna imagen, captada un par de meses antes de la muerte de la madre de la futbolista, se aprecia a la campeona de EXATLON al lado de su mamá, mientras las dos se apreciaban sonrientes y Norma abrazándola.

La imagen, que originalmente fue compartida en febrero pasado, la deportista afloró el dolor que le significó la partida de su madre.

“A pesar de que todos los días me demostraba que su amor era incondicional, siempre hacíamos que esté fuera aún un poquito más especial, te extraño a montones mi angelote♥️, Feliz día del amor y la amistad ✨”, comentó en aquel momento Palafox.

En otra publicación del año pasado, en la que conmemoró el primer aniversario de la muerte de su mamá, la deportista de alto rendimiento confesó que la muerte de su madre la tumbó.

“Un día como hoy cambio mi vida, un día que aun no logro comprender. Pasan y pasan los días, pasa el tiempo y mi corazón está roto, el tiempo lo cura todo, murmuran, tendrá que pasar un siglo. Mamá ha sido duro y cuesta aceptar que falta mi pedazo más grande, falta esa luz que se apagó cuando tu corazón dejó de latir”, comentó la mexicana en su red social.

“Me hace falta oír tu voz, ver esa sonrisa cuando tu niña llegaba a darte un abrazo. Extraño tus cariños, tus besos, tus regaños, nuestras pláticas. No sabes cuando deseo un abrazo tuyo de esos que arreglaban todo. Me pregunto y me pregunto… ¿por qué?, por qué no pude estar contigo, por qué tuvo que ser así. Solo quería tomar tu mano y decir: ‘aquí estoy, entregaste tu vida por tu niña para que no le hiciera falta nada y como duele no haber podido estar ese último día. No quería palabras, ya sabías todo, cuánto te amo, lo agradecida que estaba con Dios por mandarme una mamá tan maravillosa, y sin dudarlo, la mejor mamá del mundo…”, agregó la deportista.

Norma Palafox destacó en su misiva: