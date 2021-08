No vas a creer cómo lucía Norma Palafox a los 15 años: Mira sus fotos

Norma Palafox se consolidó como la mejor atleta de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos este 2021, tras alzarse con el trofeo de campeona del reality show.

Desde el inicio de la competencia, la mexicana de 22 años, se convirtió en la máxima favorita del programa, no solo por sus innegables capacidades como atleta sino también por el empuje mostrado y ese tezón, que la llevó siempre a no rendirse, e incluso a alentar a sus compañeros y rivales, según lo han confesado varios concursantes de EXATLON, como Ana Parra.

Pero hurgando entre sus recuerdos, fans de la mexicana descubrieron que esa fortaleza y el tener los pies bien puestos sobre la tierra, es algo que ha acompañado a Palafox desde que era una niña.

Así lo dejan ver mensajes y publicaciones que la hoy campeona de EXATLON publicaba desde que tenía apenas 15 años en sus redes sociales, donde además, era elogiada por su gracia y belleza.

Frases como “Cree en ti y todo será posible”, “La vida es prestada” y “Lucha hasta lograrlo”, son frases que llenan las páginas de Instagram de la cuenta de Norma Palafox en sus días de adolescente, que hoy parece el presagio de la vida de éxitos que viviría.

La futbolista, quien inició su carrera en equipos profesionales de la Liga Mexicana Femenil con mucha fuerza desde muy jovencita, hoy es un ejemplo de fortaleza y tenacidad entre aquellos que la siguen, y que la han visto levantarse más poderosa ante los golpes duros que la vida le ha dado.

La gracia y ternura, al igual que esa sonrisa sincera que la caracteriza, han estado presentes en Norma desde niña, como lo evidencian estas fotos de aquellos días en los que tenía entre 15 y 16 años, que tienen encantados a sus fans y que de paso muestran que aunque haya abrazado la fama, sigue siendo tan sencilla y centrada como en aquellos tiempos.





Norma Luz Irene Duarte Palafox, nombre completo de la atleta, nació el 14 de octubre en Hermosillo, Sonora, México, y se dio a conocer en Estados Unidos mayormente con su participación en la tercera temporada de “Exatlón”, donde sufrió la muerte de su madre, quien era su gran pilar.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, dijo Palafox en una confesión honesta sobre su paso por la competencia, que compartió en redes. “Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”.

