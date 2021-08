Norma Palafox confiesa que EXATLON la llevó al límite mental: ¿Se arrepiente?

El próximo lunes se cumple la primera semana de la final de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y ya con la emoción del triunfo, más controlada, y haciendo una recopilación de lo que fue su paso por la competencia de Telemundo, Norma Palafox abrió su corazón y se sinceró sobre lo que significó para ella haber salido victoriosa del show.

La deportista de 22 años, se mostró agradecida con la vida por haberle dado la oportunidad de estar en el programa, que según dijo, formó parte de un ciclo en su vida, que terminó con el triunfo y muchas experiencias enriquecedoras.

“¿Por donde empezar?.. cierro un ciclo de mi vida con un mar de sentimientos encontrados. Terminamos la competencia más feroz del planeta 🤩 @exatlonestadosunidos y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo, habiendo cumplido el objetivo♥️🏆”, comentó Norma Palafox en su cuenta de Instagram, donde compartió una caricatura que se llevó muchos elogios y donde confesó que estar en el programa fue duro, pero valió la pena y no se arrepiente de haber participado.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, comentó la joven, recordando una promesa que le había hecho a su fallecida madre sobre volver a EXATLON y ganar.

La futbolista mexicana reveló que aunque siempre tuvo la imagen de ser una mujer fuerte, existieron ocasiones en las que le pasó la idea de no continuar y mentalmente se vio muy afectada.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, acotó la campeona de EXATLON.

La joven concluyó su mensaje en Instagram, agradeciendo a sus fans por el apoyo que le mostraron en todo momento.

“También intentaba alimentarme de esa energía de todos ustedes que sabía que estaban apoyándome desde afuera. Estuvieron en mi mente en todo momento, me ayudaron a retarme y superarme a mi misma y por ello les digo GRACIAS😍”, manifestó la atleta mexicana. “También quiero agradecer a mis COMPAÑEROS de exatlon por aguantarme 🙈, a toda la producción, por compartir conmigo esta aventura que cambió mi vida”.

La futbolista destacó también las buenas relaciones y amistades que le dejó el concurso.

“Pocos somos los que tenemos la fortuna de vivir una experiencia cómo está y aunque viene con muchos retos también viene acompañada de gente que llega para QUEDARSE en tu vida, de corazón gracias FAMILIA EXATLON”, dijo la triunfadora del reality de Telemundo.

“A mi familia, amigos cercanos y equipo de trabajo, gracias por siempre ayudarme en este proceso tan largo”, advirtió la deportista.