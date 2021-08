Mira las fotos más candentes de Ana Parra, la fuerte atleta de EXATLON

Ana Parra construyó fama y popularidad en lo que va del 2021, tras su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, que ganaron Norma Palafox y Jeyvier Cintrón.

A lo largo de la competencia, la colombiana de 25 años, se destacó como una de las atletas más fuertes y encantadoras, pero además su figura tiene encantados a muchos de sus fans.

Y dejando ver que además de fortaleza para correr circuitos exigentes, es una modelo llena de sensualidad, Ana Parra se ha convertido en todo un símbolo entre sus más de 130,000 fans en Instagram, que no paran de elogiar sus bellas y atractivas fotografías.

El Instagram de la ingeniera, quien está casada y antes de EXATLON se desempeñaba como bartender y mesera, está repleto de todo tipo de imágenes en las que no para de presumir de su belleza y sensualidad, que podrás disfrutar en este artículo.

La exintegrante del equipo de los Contendientes aprovecha además sus publicaciones en Instagram para inspirar a sus fans, con bellas frases, con las que sabe mezclar mensajes bellos y su imagen.

“Sé tú. Eso es todo”, “La vida tiene diferentes capitulos, un mal capitulo no significa el final de la historia 🌈🙏💙”, y “Tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón. No olviden, cualquier cosa es posible”, son algunos de los comentarios con los que la atleta ha consentido a sus seguidores.

Y como era de esperarse, Ana Parra ha sabido despertar todo tipo de elogios entre sus fans, quienes además de aplaudir sus bellas fotos, también no paran de admitir y reconocer lo excelente atleta que es y lo tranquila y ecuánime como se comporta.

“Eres Super sexy 🔥😍”, “Eres muy linda”, “eres puro fuego”, “Que hermosura cada vez más enamorado 😘😘😘😍😍😍🌹🌹🌹🥰🥰🥰😻”, “Eres completamente perfecta 💕 Super sexi hermosa 💖😘😍unica divina 😘😍”, y “DIVINA, POR DÓNDE SE TE MIRE, PERO TU CORAZÓN Y CORAJE, SON MÁS BELLOS ❤️”, comentaron algunos seguidores de Ana.

Tras su salida de EXATLON, que generó todo tipo de comentarios, la atleta colombiana mencionó en una charla con sus fans, que su golpe fue real y que le preocupó mucho por el impacto que pudiera tener en su carrera como modelo.

“Acá no les estoy mostrando, pero les voy a mostrar el proceso de cicatrización. Todos saben que soy modelo, voy a tratar que no me quede nada en la cara, pero es algo duro. Todavía no lo he superado. Es algo duro. Y yo hoy estoy aquí: ‘jojo jo, ja, jaja’, pero como quiera, es algo en la cara que no se supera fácil”, dijo la atleta de los Azules.

“Antes agradezco que no fue algo peor, que se me hubiese partido el cuello. Cuando yo tenía a Kelvin, veía la sangre correr, y le decía: ‘se me partió la nariz, se me partió la nariz’. Y Kelvin me decía: ‘no, no’. Con el golpe sentí literal, como si el cráneo se me hubiera torcido, como que el cráneo se me fue para atrás. Por eso me acosté, porque no era capaz de sostener la cabeza”, advirtió la deportista.

MIRA AQUÍ OTRAS FOTOS DE LA QUERIDA ATLETA: