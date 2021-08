Ana Parra muestra la cicatriz que le dejó en la cara la lesión que sufrió en EXATLON

La semana pasada, justo faltando un día para la final de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Ana Parra, atleta que se ganó el cariño y apoyo de los televidentes del reality show de Telemundo, vio cómo la suerte le jugaba una mala pasada. Tras sufrir una lesión en la nariz y el cuello, en el duelo contra Nathalia Sánchez, la colombiana debió salir de la competencia, y no pudo hacer realidad su sueño de llegar a la final y medirse con Norma Palafox por el premio mayor de $200,000 y un trofeo.

Y una semana después de haber sufrido el doloroso golpe, la exintegrante del equipo de los Contendientes usó su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores, a través de un “live” la cicatriz que le quedó en el rostro.

Ana Parra dejó ver la marca que le dejó su lesión en EXATLON, y aunque mencionó que se siente bien de saber que las cosas no pasaron a mayores, especialmente con su cuello, confesó que debido a su trabajo como modelo, su cicatriz la afectó.

“Gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso”, dijo la deportista de 25 años. “Se que lo que me pasó en la cara es algo también delicadito, y hoy, digamos que también vivo de mi rostro. Así que agradezco a Dios que no haya sido nada grave, y aquí sigo trabajando duro con esto”.

La estrella del equipo Azul confesó también que no haber podido llegar a la gran final, donde se visualizaba, tras haber permanecido en la competencia desde enero pasado, la llenó de frustración, pero entendió que no puede quedarse en ese sentimiento ni en “lamentarse” sobre su cicatriz.

“En este momento, digamos lo que me pasó ahora reciente, no sé. Tener este golpe en mi cara, que me quedó digamos una cicatriz grande, que estuve 8 meses encerrada en una competencia fuerte, y salir un día antes de cumlir un sueño, y que yo, digamos, estaba completamente segura que podía obtenerlo y que no haya sido así, o haya sido así, era algo que yo estaba segura que podía lograr, y el hecho de que no haya sido así, me llenó mucho de frustración”, admitió la modelo.

La ingeniera, quien se mudó de Colombia a Estados Unidos hace poco tiempo, también habló de lo que vivió a lo largo de toda la competencia, y valoró las buenas relaciones que le dejó el show con sus compañeros de equipo y sus rivales, pese a la dureza que significó el show.





“En 8 meses, es demasiado tiempo, mucho tiempo fuera, lejos de tu familia, lejos de las personas que quieres. El encierro allá es a veces, como que te daña mucho la cabeza, mucho, mucho, mucho. Pasas momentos muy duros, mucho tiempo allá. Es una experiencia completamente maravillosa, pero las amistades que haces allí son, creo amistades para toda la vida. Así que creo que sí repetiría esta experiencia”, concluyó la ex Contendiente.