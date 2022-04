Ana Parra advierte que nadie la detendrá: Fans piden que vuelva a EXATLON

Ana Parra ha sido una de las concursantes que ha pasado por EXATLON Estados Unidos que a pesar de no haber ganado la competencia se quedó en la memoria y el corazón de los fans del reality show de Telemundo.

Y faltando poco para que la sexta temporada de la llamada “Competencia más feroz del planeta” llegue a su fin, los seguidores más fieles de la exintegrante del team “Contendientes” no paran de pedirle que regrese al programa en el que el año pasado estuvo a punto de disputarse el primer lugar contra Norma Palafox, pero la lesión en la nariz se lo impidió.

Y aunque la colombiana no se ha referido al asunto y no se sabe a ciencia cierta si pronto dará la gran sorpresa de dejarse ver en las arenas de República Dominicana, lo claro es que la ingeniera y modelo sabe a ciencia cierta que es una mujer de retos y que anda siempre de la mano del mejor aliado posible.

Así lo reveló esta vez la atleta en su cuenta de Instagram, donde compartió un precioso par de fotografías captadas en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, con las que mencionó que al mirar hacia atrás, no tiene arrepentimientos y por el contrario se siente orgullosa de lo que ha conquistado y de lo que sabe que conquistará.

“La satisfacción que da mirar hacia atrás y sentirte orgullosa de todo lo que has logrado”, fue la frase que la deportista mencionó en su Instagram, mientras se le aprecia tranquila, sentada en una banca en San Juan y con la cual dejó ver una vez más su fe religiosa. “Siguen sueños y metas por alcanzar, de tu mano papá Dios nada ni nadie me detendrá. 🙌🏼”.

Los comentarios de los seguidores de la exaspirante a Miss Colombia no tardaron en reaccionar a las bellas fotos y al mensaje de Ana Parra y se manifestaron con todo tipo de elogios.

“Anita mamacita, ya extrañaba esas fotos bellas”, “HERMOSAAA”, “😍cómo siempre, preciosa Ana de mi ❤️adorándote toda la vida, Divina 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘”, “adelante hermosa😍🥰😘😘😘😘”, y “Esa es la actitud de toda una campeona, lindo y bendecido fin de semana Ana🙌🙏🌹”, fueron algunas de las primeras reacciones que generó la exconcursante de EXATLON Estados Unidos.

La colombiana siempre ha mencionado ser una mujer muy creyente, e incluso cuando debió retirarse de EXATLON, tras el golpe que sufrió en el rostro en la semifinal, a pesar de mostrarse triste por el incidente, dejó todo en manos de Dios.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas no ir nunca contra los planes de Dios, el tiempo de Él siempre es perfecto, así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido”, dijo el año pasado la deportista.

“Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas”, agregó.

