Ana Parra comparte mensaje que Dios le mandó tras no llegar a la final de EXATLON

Ana Parra no solamente llegó hasta la semifinal de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, sino que también se robó el corazón de los seguidores del reality show de Telemundo.

Y tras una conversación en vivo que sostuvo con sus fans, a través de su cuenta de Instagram, que hasta ahora han visto ya más de 35,000 personas, la atleta colombiana encantó más, a muchos de sus seguidores, tras compartir con ellos un bello mensaje de fe.

La exintegrante del equipo de los Contendientes, se refirió a lo que significó su abrupta salida de la competencia, tras sufrir una lesión en la nariz en el duelo semifinal, y a pesar de que admitió que le generó mucha tristeza, también confesó que lo entendió como un mensaje de Dios.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas no ir nucna contra los planes de Dios, el tiempo de Él siempre es perfecto, así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido”, dijo la deportista. “Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas'”.

Ana Parra dejó ver al mismo tiempo que es de las personas que incluso a situaciones que pueden ser vistas como negativas, le trata de ver el lado positivo, como ocurrió con su lesión.

“En este momento, digamos lo que me pasó ahora reciente, no sé. Tener este golpe en mi cara, que me quedó digamos una cicatriz grande, que estuve 8 meses encerrada en una competencia fuerte, y salir un día antes de cumplir un sueño, y que yo, digamos, estaba completamente segura que podía obtenerlo, y que no haya sido así, o haya sido así, era algo que yo estaba segura que podía lograr, y el hecho de que no haya sido así, me llenó mucho de frustración”, admitió la modelo.

“Pero gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso”, mencionó la ingeniera. “Sé que lo que me pasó en la cara es algo también delicadito, y hoy, digamos que también vivo de mi rostro. Así que agradezco a Dios que no haya sido nada grave, y aquí sigo trabajando duro con esto”.