Ana Parra está en un “live” con Ahoramismo confesando todo de EXATLON: Mírala

Ana Parra se convirtió en una de las atletas más queridas en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, que ganó eventualmente Norma Palafox.

La exintegrante del equipo de los Contendientes, quien sufrió una mala pasada, tras haberse lesionado en la ronda semifinal, donde se golpeó la nariz y el cuello, hablará este miércoles 1 de septiembre en un live con Mauricio Ginestra, a través de la página oficial de EXATLON Estados Unidos de Ahoramismo.com

Si quieres enterarte de viva voz de Ana Parra de lo que para ella significó su paso por la competencia de Telemundo, a la que entró, según dijo, por “una señal divina”, y sugerir tus preguntas, ingresa ya a este link.

View this post on Instagram

LIVE CON ANA PARRA EN AHORAMISMO

En la charla con su público, la colombiana de 25 años, no solo aseguró sentirse muy honrada por todo el cariño que sus fans le han demostrado sino por saber que contaba con la admiración de tanta gente que jamás pensó tener.

Sobre su futuro, la deportista confesó que por ahora está tratando de asimilar su nueva vida, que comenzó con su mudanza de la ciudad de Boston, donde vivía al comenzar el programa, a Miami, donde reside actualmente.

View this post on Instagram

En otro live que la atleta realizó esta semana con sus fans, a través de su cuenta de Instagram, la exconcursante respondió a una de las grandes preguntas que no paran de hacerle, sobre si cree que si hubiese llegado a la final con Norma Palafox, le hubiera ganado a la mexicana, a lo que Ana dijo:

“Exatlon es algo en donde cualquier persona le puede ganar a cualquier persona. Yo llegué a un punto en que nunca me imaginé que pudiera haber llegado allí, y si llegué allí, siento que es porque había talento. En una final todo puede pasar. Son muchas cosas en juego, no solamente es que seas rápido, que tengas mucha resistencia, que tengas la mejor puntería. También se maneja mucho la presión, los nervios, los sustos. Así que es un juego de cosas impresionante y Palafox es una mujer completemante fuerte. Es una de las mejores atletas, así que no sé (si le hubiese podido ganar)”.