¿Ana Parra le hubiese ganado a Norma Palafox en final de EXATLON?: ¡Esto dijo!

A pesar de que a lo largo dela quinta temporada de EXATLON Estados Unidos fueron muchas las atletas femeninas que brillaron con fuerza por cuenta de sus habilidades y su don de gentes, para nadie es un secreto, que una final soñada por muchos, era ver a Norma Palafox, de los Rojos, enfrentarse a Ana Parra, de los Azules.

Y aunque el esperado duelo final no se dio, luego de que Ana Parra sufriera una lesión en el rostro y el cuello, que la obligó a salir de la competencia en la ronda semifinal, fans de la exatleta de los Contendientes la interrogaron sobre si creía o no que de haber llegado a la final, le hubiese podido ganar a la hoy campeona de EXATLON, Norma Palafox.

La estrella femenina de los Azules sostuvo un “live” en su Instagram con sus fieles seguidores, y allí respondió de manera directa a esa pregunta, mostrando que siempre pensó que podía alzarse con el primer lugar, pero entendiendo también que en la competencia podía pasar de todo, como lo vivió en carne propia.

“Exatlon es algo en donde cualquier persona le puede ganar a cualquier persona. Yo llegué a un punto en que nunca me imaginé que pudiera haber llegado allí, y si llegué allí, siento que es porque había talento. En una final todo puede pasar”, dijo Ana María Parra en su red social.

“Son muchas cosas en juego, no solamente es que seas rápido, que tengas mucha resistencia, que tengas la mejor puntería. También se maneja mucho la presión, los nervios, los sustos. Así que es un juego de cosas impresionante y Palafox es una mujer completemante fuerte. Es una de las mejores atletas, así que no sé (si le hubiese podido ganar)”, agregó la exatleta del reality de Telemundo.

Sin embargo, la modelo mencionó que nunca va con mente de perdedora a ningún circuíto al que se enfrenta.

“Yo cofío mucho en mí… bueno, confiaba mucho en mí en la competencia. Era muy segura de mis capacidades, así que con la que fuera (me iba a medir duro), en mi mente, no iba a salir diciendo: ‘creo que no voy a ganar’. Con la que fuera, en cualquier juego, yo, de principio a fin decía: ‘voy a salir y voy a ganar. Voy a ganar’. Era como una seguridad en mi misma”, confesó la exintegrante de los Azules.

La colombiana reveló además que en varias ocasiones se sintió “devastada” por el encierro, la presión y estar lejos de su familia, y entre muchos momentos en que decayó, aseguró que hubo ocasiones en las que su gran rival, quien es tres años menor que ella, siempre la animaba a no desfallecer.

“Créanme que hay situaciones en las que extrañas a tu familia. Hay tantas cosas y quieres tirar la toalla, y en muchos circuítos, creo que no lo vieron en tele, ni me vieron llorando, y ella (Norma Palafox) se me acercaba y me decía: ‘no, levántante. No te queremos ver así. Eres muy berraquita y tienes mucho que dar’, y esas palabras muchas veces me animaban: Yo me decía: ‘venga, Palafox me lo está diciendo ( entocnes tengo que animarme)”.