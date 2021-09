Norma Palafox posó en bikini y una atleta de EXATLON le declaró su amor: MIRA

Norma Palafox dejó ver en su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos que es una atleta de lujo, en todo el sentido de la palabra. Más allá de los dotes que mostró en cada circuíto y en los duelos a los que se enfrentó, su garra y su sentido de motivar a sus compañerson, sin importar incluso que fueran sus rivales, hicieron que la mexicana de 22 años se robará el corazón de los seguidores del reality show.

Y esta vez, ya con una semana de finalizada la competencia, de la que salió como ganadora, la futbolista dejó a todos con la boca abierta, tras compartir en sus redes sociales una fotografía en bikini, con la que presumió de su anatomía.

La campeona de EXATLON colgó en su Instagram una imagen, en la que posó ataviada en un bikini amarillo, que acompañó tan solo con unas gafas de sol y su belleza al 100%.

La foto, que en unas horas se robó más de 300 mil “likes”, estuvo acompañada de un mensaje en clave, que sonó muy sugerente, pero que no mencionó para quien iba dirigido.

“Aceleraste mis sentidos💛🤞🏼🎶”, fue la frasecilla que Norma Palafox citó al compartir su candente fotografía, que de inmediato desencadenó una avalancha de comentarios entre sus seguidores.

“Diosa”, “Bellísima”, “perfección total”, “uuuuuuuaaaauuuu q BELLEZA TAN HERMOSA”, “espero que sigas teniendo un lindo día y lo disfrutes al máximo saludo” y “😮😮 con todo respeto eres simplemente espectacular”, fueron algunas de las frases que motivó Palafox con su fotografía, digna de catálogo de revista.

A la lluvia de elogios para la deportista mexicaca se sumó una de sus amigas en la competencia, Dania Aguillón, quien no tuvo problema en lanzar su flor a la campeona de EXATLON.

“Es que me gusta todooo de ti 😍”, comentó la velocista.

Tras su paso por EXATLON, Norma Palafox aprovechó sus redes sociales para enviar un bello mensaje de agradecimiento y con el sentido del deber cumplido, que caló muy bien entre sus miles de seguidores.

“¿Por donde empezar?.. cierro un ciclo de mi vida con un mar de sentimientos encontrados. Terminamos la competencia más feroz del planeta 🤩 @exatlonestadosunidos y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo, habiendo cumplido el objetivo♥️🏆. En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer”, dijo la mexicana.

“Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, agregó Palafox.

La atleta continuó: