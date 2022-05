EXATLON: Rebeca Valentin revela si sirven las “palancas” para entrar al show

Rebeca Valentin hizo realidad su sueño de poder estar en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, y aunque fue eliminada antes de avanzar a los momentos finales del reality show de Telemundo, la atleta aseguró sentirse bien con el resultado y confesó que volvería a competir en las arenas de República Dominicana.

Así lo reveló la exintegrante del team Contendientes en el live que hizo con sus seguidores, tras salir del programa de televisión, manifestando que EXATLON Estados Unidos ha sido una de las mejroes experiencias en toda su vida.

“Esta es una experiencia que verdaderamente me atrevo a decir, que la atrevo a vivir nuevamente. Tengo que ser muy honesta, jamás pensé que Dios me daría la oportunidad de vivirla, no porque no me sintiera capaz, sino porque no sabía qué esto podía estar, que él tenía esto para mi vida”, comentó la puertorriqueña.

“Vivirla, y de la manera en que la viví, siempe siendo yo, divirtiéndome (me gustó). Claro que pasé mis corajes, mis frustraciones, pero es parte de lo que es el deporte aquí”, agregó la atleta Azul.

Rebeca también habló del preoceso de inscripción al show e invitó a todo aquel que quira participar que aplique sin dudarlo, pues dijo que aquí no se logran los cupos con palancas ni influencias, sino que el proceso es justo y transparente.

“Yo, como se dice en Puerto Rico se cree que uno logra algunas cosas con pala, y no. Yo quería intentarlo, hacerlo por mi, como siempre lo he hecho. Y de momento lleno mi solicitud y soy la número cuatro mil algo y dije: ‘ay no me van a llamar’. Y simplemente recibir esa llamada (donde le confirmaron que había sido elegida) con eso a mí, Dios me contestó lo que había puesto en oración”, comentó la ex Miss Puerto Rico.

La llamada Mujer Maravilla, quien ha dejado ver su inmensa fe religiosa, agregó que si estuvo en EXATLON fue una obra de Dios, y así lo entendió.

“Yo le dije, simplemente en mi momento de intimidad con él (Dios), y el hecho de que me haya contestado de esa manera (con su ingreso al show), siempe dije que con esa llamada, ya no necesitaba más”, concluyó Rebeca, quien también comentó que si fue eliminada del programa de Telemundo fue decisión divina.

“Esta experiencia terminó, porque así Él lo tenía y lo quería para mí. Y de hecho, les voy a contar, lo que vi que no salió. Pero ya cuando era mi última carrera, yo estaba muy nerviosa. Nunca durante esas 15 semanas, nunca me había sentido nerviosa, como me sentí en ese duelo de eliminación con Alicia. Desde que me levanté, era raro todo. Tiraba los aros, a veces sin sentido, y esa última carrera, cuando ya Ali usó su medalla, yo subo antes que ella, y literalmente oré antes de sentarme en el tobogán y dije: ‘Señor, si tus planes son que mi competencia llegue hasta aquí, solo te voy a pedir paz'”, agregó la boricua.