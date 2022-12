Juan Rivera: ¿Cuántos años tiene el hermano de Jenni Rivera?

Juan Rivera es el hermano menor de Jenni Rivera y Lupillo Rivera, pero ¿cuántos años este artista que está confirmado en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos y el primero de su familia en participar en un programa de este estilo?

El artista se ve muy bien y parece estar en excelente forma. Solo de verlo es difícil adivinar su edad, aunque una pista es que es el hijo que viene antes de Rosie Rivera.

Don Pedro Rivera y Doña Rosa Rivera de Saavedra tuvieron seis hijos. El mayor es el pastor Pedro Jr., luego nació Gustavo, ambos en México. La siguiente fue Jenni Rivera, quien estaba en la barriga de su mamá cuando los Rivera cruzaron el río que separa a México de Estados Unidos.

La fallecida artista nació en California. Los más pequeños son Lupillo, Juan y Rosie Rivera. Los tres completaron la familia cuando ya estaban asentados en la localidad de Long Beach, en las afueras de Los Ángeles.

Así el varón menor de los hermanos Rivera tiene actualmente 44 años. Rosie Rivera tiene 41 y Lupillo Rivera llegó en este 2022 a la quinta década de vida. La Diva de la Banda Jenni Rivera habría cumplido 53 años el 2 de julio, si estuviera viva.

El primer Rivera en La Casa de Los Famosos nació el 22 de febrero de 1978. Eso quiere decir que es del signo zodiacal Piscis y que, si tiene suerte y se queda en el reality varias semanas, pasará su cumpleaños dentro de La Casa y aislado de su familia y todos sus seres queridos.

Cuando tenía 17 años, el artista y empresario conoció a su esposa Brenda, con quien tiene cuatro hijos Marina, Johnny, Divine y Frido. Él mismo contó la esposa a Suelta La Sopa:

“Ya teníamos seis meses y sentí que ella estaba cambiando algo en mí. Tenía 17 años bien vividos y por algún motivo sabía que esa era la mujer con la que me iba a quedar. Dije: ‘La voy a embarazar’. El 14 de febrero de 1995 fue el día. Me encerraron el 24 de ese mes y el 13 marzo me avisan que está embarazada. A los meses que salí me la traje a mi casa”.