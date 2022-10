Ivonne Montero da detalles sobre su escalofriante conexión con los espíritus

La artista Ivonne Montero ha hablado varias veces sobre su conexión con los espíritus, pero nunca hasta ahora había dado detalles tan escalofriantes como los que reveló en el programa de YouTube del mexicano Yordi Rosado.

La ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” tiene unas historias que dejarán a los más impresionables sin poder dormir y a los demás con riesgo de sufrir más de una pesadilla.

Ivonne Montero y su contacto con el más allá

Según contó, desde niña Ivonne Montero ha tenido episodios extraños, pero no fue hasta que tenía unos 27 años que su relación con los espíritus se puso intensa. Sus relatos son tan oscuros que da la impresión de que los debió guardar para cuando estuviéramos más cerca de Halloween.

Lo más loco es que aseguró que su hija también tiene el don de comunicarse con lo que no vemos. No solo le ha señalado que ve cosas que solo ambas perciben, si no que Ivonne Montero está segura de que Antonella predijo la muerte de su padre.

El artista venezolano Fabio Melanitto, ex marido de la actriz y padre de Antonella, fue asesinado en 2018. Nunca se supo quién lo mató.

El espíritu del hombre que perseguía a Ivonne Montero

En la entrevista, Ivonne Montero contó que en una ocasión le habló a las sombras y percepciones de que había alguien en su casa y de alguna manera “lo invité a quedarse conmigo. Después aprendí que hay que ignorarlos”, admitió.

Esa “invitación” habría provocado que ese espíritu masculino la persiguiera por años, incluyendo durante su noviazgo y meses de matrimonio con Melanitto. Ivonne Montero contó que hasta su suegra percibió que había una “presencia” en la casa.

Sus relatos incluyeron la destrucción de algunas áreas de su casa, quedarse encerrada en un baño mientras estaba sola y hasta sufrir ataques físicos. Afortunadamente, todo se calmó cuando nació la pequeña Antonella.

Ivonne Montero y sus espíritus hoy en día

Para la artista, la conexión con el más allá sigue. Aunque, según aseguró, en mucho menor medida. Es algo que le da paz y que le hace pensar que está haciendo las cosas bien para mantener la puerta cerrada con los espíritus.

Para Ivonne Montero, la herramienta “más poderosa” que tiene es la oración del “Padre nuestro”, que la ha protegido repetidas veces y que los espíritus parecen respetar por encima de todas las cosas.

La espiritualidad de Ivonne Montero es profunda

Inicialmente, Ivonne Montero se destacó en el cine mexicano gracias a un desnudo, en la película “El tigre de Santa Julia” y desde entonces se ha mostrado con su traje de Eva en teatro y revistas. Es algo que considera hacer cuando el personaje lo requiere o lo considera una interesante propuesta artística, como su portada en la edición mexicana de la revista Playboy. Es decir, su imagen pública es muy sexy.

Sin embargo, la artista aseguró ser una “devota católica” con una “muy buena relación con Diosito”, con quien conversa a diario. De hecho, en su infancia, Ivonne Montero consideró meterse a monja . “Yo prefiero la oración, no rezar formalmente, pero a mi hija si le he enseñado sus oraciones normales”, contó.

Gracias a su fe ha logrado superar todas las curvas que ha encontrado en el camino de la vida, incluso algunas bien peligrosas y, claro, manejar esos visitantes indeseados del más allá.