Ivonne Montero abre su corazón sobre su “trauma” en “La Casa de los Famosos” [ENTREVISTA EXCLUSIVA]

El corazón de Ivonne Montero no lo pasó demasiado bien en “La Casa de los Famosos” y, de hecho, siente que quedó con cierto estrés post traumático después de pasar tres meses encerrada en los estudios donde se graba el reality de Telemundo.

En una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com, la artista mexicana confesó que fue “una experiencia fuerte, una experiencia que no me esperaba en ese tono”, en la cual no logró conectar con demasiada gente y que “jamás” volvería a repetir.

Para ella fue tan intenso, que “fue como vivir tres años en tres meses”, indicó.

Ivonne Montero y lo más difícil de “La Casa de los Famosos”

Aunque para muchos lo más complicado que pasó Ivonne Montero en “La Casa de los Famosos” fue los ataques de sus compañeros en el reality, eso no fue lo primero que mencionó a la hora de relatar lo que le representó el mayor desafío durante la experiencia.

“Reconocer todo lo que damos por hecho es lo que más nos hace falta como la libertad, que es algo que damos por hecho como la libertad. Tener libertad de habla y demás y de repente sentirse ahí como limitado, eso es una de las cosas que uno valora”, dijo Montero sobre sus aprendizajes en el reality de Telemundo.

Además, fue un refuerzo de la lección de que “hay que aceptarnos como somos todos, que vemos las cosas igual”, expresó.

Estar encerrada fue lo peor. Cuando uno se compromete a estar ahí durante tanto tiempo sin poder salir no sabe a lo que está diciendo que sí”, indicó Montero durante una entrevista durante su viaje a Miami para participar en la edición de 2022 de los Premios Billboard a la Música Latina.

A eso se le sumó lo mucho que extrañaba ver a su hija. “Mi enana me hizo muchísima falta. Eso fue lo peor”, manifestó Montero, quien subrayó que lo único que la ayudó a manejar eso es que “lo hice todo solo por ella”.

Las amistades de Ivonne Montero en “La Casa de los Famosos”

A pesar de que convivió durante 90 días con muchas personas – comenzaron 15 con ella – en “La Casa de los Famosos”, la artista reveló que sus relaciones con la mayoría de los otros concursantes por los 200.000 del premio final fueron tibias o malas. Los único que mencionó a la hora de hablar de amigos fue al puertorriqueño Osvaldo Ríos, también recordó el acercamiento “al final muy bonito con Julia”.

El brindis con un vinito de Osvaldo e Ivonne 🥂🍷 cheers! #LCDLF2 pic.twitter.com/ZA5AO71A0p — Aen #23 🔮🖤 (@AensiLCDLF) June 16, 2022

Sin embargo, “no se ha dado” un encuentro desde que salieron. Osea que en el fondo no se mantiene en contacto con nadie más, ni desarrolló una conexión que se pudiera mantener a lo largo del tiempo.

“Era una situación difícil y para manejarla hay que ponerse una coraza y protegerse por dentro”, indicó. Según describió, las usuales dificultades de la convivencia se magnifican cuando la gente no se puede ir, ni siquiera a tomar aire.

El futuro de Ivonne Montero

En cuanto a lo profesional, la actriz, cantante y bailarina mexicana aseguró que no tiene planes de regresar a la actuación, al menos hasta 2022. Ivonne Montero explicó que su meta “es enfocarme en mi música hasta finales de año. En los últimos meses del año no vale la pena meterse en ningún proyecto de televisión”, indicó.

Hace unos meses Ivonne Montero sacó “La Loba”, con la Sonora Dinamita, y se prepara para lanzar un homenaje a Laura León “La Tesorito”, con la interpretación “Suavecito”, de uno de sus grandes éxitos.

Además, la artista seguirá monitoreando la salud de su hija, a pesar de que ahora no necesita la operación del corazón de la que habló en “La Casa de los Famosos”. Según los exámenes médicos, Antonella todavía puede esperar para recibir una prótesis en su corazón, lo que es recomendado pues mientras mayor sea, menos veces habrá que sustituirla a medida que va creciendo. Lo que sí se atenderá “de inmediato” será el quiste que tiene en la nariz, que es parte de la cardiopatía congénita con la que fue diagnosticada cuando nació.