Gaby Spanic pagó la deuda a Gustavo Adolfo Infante, tras perder demanda en su contra

Gaby Spanic ha estado en una disputa legal desde hace tres años con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, y todo indica que la venezolana ya le pagó la indemnización por daño moral.

La actriz mejor conocida por ser la eterna “Usurpadora” perdió la demanda en contra del periodista por lo que un juez la sentenció a pagarle a Infante los gastos y costos derivados de la demanda una cifra de 193 mil pesos debido a los gastos que tuvo que cubrir el conductor en su defensa interpuesta por la actriz.

Gaby Spanic pagó la deuda a Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante habló con los medios de comunicación y dio a conocer que la actriz ya pagó la deuda con él y esta semana irá al juzgado a retirar el cheque pero el periodista evitó en decir el nombre de la actriz debido a que tiene una restricción que le impide mencionarla públicamente. “Hay una actriz venezolana, que no puedo mencionar su nombre, que ya me pagó el dinero que me debía, que lo voy a donar ya en breve, que está patrocinada por Sergio Mayer, que está demandado a Imagen Televisión y a mí y eso es todo”, dio a conocer el periodista.

Con esta información el presentador de “Sale el sol” aseguró que pronto tendrá su cheque en las manos luego de que la venezolana perdiera la demanda interpuesta por daño moral, debido a unos audio que filtró el periodista y ponían en evidencia a la actriz. “No he recogido el cheque todavía, porque no he tenido tiempo, pero ya me pagó el dinero, ya está en el juzgado y la semana que entra lo voy a recoger”, aseveró.

Tras varios años de demanda, la venezolana saldó su deuda con el periodista

Esta demanda tuvo varios procesos para llegar a la decisión final, luego de pasar por tres instancias desde que inició la demanda en el 2018, la venezolana se negó aceptarlo y pidió que se revisara el juicio. En ese entonces se dijo que ella tendría que pagar más de 400 mil pesos al comunicador. El último recurso con el que ella intentó defenderse fue con un amparo para no tener que pagar la indemnización, pero el pasado octubre se destapó que también perdió este proceso y se vio obligada a pagar. Según informó Infobae.

Gaby Spanic siempre ha estado en contra de los malos comentarios y aseguró que lo único que quería del periodista es una disculpa pública. Asimismo Gustavo Adolfo Infante tuvo con la prensa y reveló que lo que sucedió con Gaby Spanic, sucederá con Alfredo Adame y Sergio Mayer, con quienes también sostiene pleitos legales.