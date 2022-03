Gaby Spanic aseguró que no pagará ni un peso a Gustavo Adolfo Infante

El enfrentamiento legal entre Gaby Spanic y el periodista Gustavo Adolfo Infante parece una guerra que ha llegado a su fin, en esta oportunidad nuestra eterna “Usurpadora” aseguró en una entrevista con Televisa que no tendrá que pagar indemnización al periodista Gustavo Adolfo Infante.





Por su parte, Spanic aseguró que no tendrá que pagarle ni un peso al periodista mexicano debido a que salió una sentencia definitiva la cual anula una suspensión de amparo ganando de esta manera el caso contra Gustavo Adolfo Infante.

​​“Se había anulado provisionalmente esta sentencia, que originalmente estuvo a favor del comunicador de opinión, pero hoy amanecimos con la buena noticia (…) de que hoy salió la sentencia definitiva en el incidente de suspensión de amparo, y que ganamos. Esto significa que no tengo que pagar absolutamente nada (…) Concedieron la suspensión definitiva para que no se ejecute la sentencia, o sea, ganamos”.





Ante todos los comentarios emitidos por la prensa hacia las celebridades , Gaby a través de su carrera se ha sentido atacada por escándalos que le ha repercutido en el ambiente laboral y personal es por eso que comenzó una pelea legal con el periodista mexicano.





Este proceso comenzó cuando la actriz demandó al comunicador por daños moral, todo esto por sacar a la luz un audio de Spanic donde está comentaba algunas cosas de su colega Lucero, este hecho ocurrió en el 2019 hasta hoy día estuvo presente la disputa legal entre ambas personalidades.

Esta demanda y amparo legal en un momento fue negado a la venezolana. Ante el resultado, el juez le ordenó pagarle al presentador de televisión por los gastos invertidos en el proceso legal. El dinero que recibiría, según Gustavo Adolfo Infante, sería donado a una fundación de niños con cáncer. Sin embargo, el dinero jamás llegó, por lo que Infante aseguró que vendría un embargo para algunas propiedades de Spanic, hecho por el que el Poder Judicial de la Ciudad de México pidió un alto a la violencia de género.

Con esta nueva medida y tras ganar el caso, Gustavo Adolfo Infante, no podrá dar ningún tipo de declaración sobre Gaby y su hijo , ni siquiera mencionar su nombre. Además con este caso Gaby quiso alzar su voz y defender sus derechos como figura pública, pues aseguró que no existe razón para que cualquier persona la difame ni afecte su imagen frente a su público y familia.





“Un micrófono en la mano, ¿eso te da poder? Yo creo que (aunque) nosotros seamos figura pública, no tenemos porqué aceptar de ningún medio, ni de nadie, que se nos difame. Me decían ‘desquiciada’, que yo invento cosas”, comentó la venezolana.

​Hasta el momento, el conductor de “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante, no ha hablado sobre el tema. Gaby a través de sus entrevista sigue dando un “stop” a los medios de comunicación y no permitir difamaciones que a lo largo de los años la han acompañado, ella ha tenido el respaldo de otras celebridades, de esta manera ha logrado ser vocera de los derechos de los artistas.