La Casa de los Famosos 2: Daniela Navarro a punto de caer en las redes de Eduardo Rodríguez

La intensidad se siente en el reality show “La Casa de los Famosos” (Telemundo). Los coqueteos entre el actor mexicano Eduardo Rodríguez y Daniela Navarro avanzan, a tal punto que la actriz venezolana, de 38 años, encaró al actor para pedirle que no juegue con ella.

Durante una conversación que sostuvieron, Navarro admitió frente al actor que están a punto de pasar la zona de amigos y le solicitó sinceridad, ya que no quiere equivocarse.

“Que la vulnerabilidad del encierro me haga pensar o sentir cosas por las personas que realmente no son. Porque el hombre queda bien pero la mujer no. ¿Me entiendes? Lo que van a decir es “mira, Daniela ya en quince días ya está de manitos y cositas con él y ya”… porque estamos a nada en la raya para que las manos se empiecen a mover para otros lados. Lo que te quiero decir es que no juegues, conmigo no juegues Lalo. A mí háblame con claridad, que yo tampoco estoy buscando una relación con nadie. Pero tampoco me voy a permitir ser una “saca ganas” de nadie”, le recalcó con seguridad.

Frente a esto el actor, de 48 años, respondió con un está bien. Lo que provocó cierta molestia en Navarro, quien lo invitó a compartir sus pensamientos y a no comportarse como su ex esposo, quien le respondía con monosílabos. “Es que ya lo dijiste y está claro y está perfecto y yo así lo pienso también”, respondió el actor, dejando más tranquila a la modelo.

Por otra parte, Rodríguez también tuvo un acercamiento con Ivonne Montero, con quien se disculpó por cualquier malentendido en sus palabras. Cabe recordar que Montero reveló a sus compañeros de encierro que sostuvo una relación con Rodríguez durante seis años, y que durante ese tiempo se enamoró, pero él nunca le brindó una relación estable e incluso le pidió que mantuvieran su romance en secreto.

Montero ha sido testigo del interés que tiene su ex pareja en Daniela Navarro, y no ha ocultado sus tristeza. Cuando el actor optó por invitar a Navarro a la suite, Montero quedó claramente afectada, a pesar de que la modelo no aceptó la invitación del actor.

Todo indica que Montero aún guarda un cariño especial por Rodríguez. A tal punto que la propia Alicia Machado le mandó un recado para que se empodere y deje de prestarle atención a su ex pareja.

“Ivonne tiene que empoderarse. Mamita, cuando un hombre le manda dos o tres señales que ya no quiere con usted, usted en regia, en divina dese la vuelta y déjeselo a la otra, ¡que le aproveche y ya”, señaló la ex Miss Universo.