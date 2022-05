La Casa de los Famosos 2: Acercamiento entre Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez ¿retomarán su relación?

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos” (Telemundo) ya cuenta con un triángulo amoroso, y sus protagonistas son Ivonne Montero, Daniela Navarro y Eduardo Rodríguez.

Todo comenzó cuando el actor mexicano, de 48 años, invitó a Navarro a la suite luego de haber comenzado un claro coqueteo. Aunque Navarro rechazó la invitación, el interés de Rodríguez en ella provocó la tristeza de Ivonne Montero, quien confesó que mantuvo una relación de seis años con Rodríguez y que éste le había insinuado que seguirían juntos.

“Me hiciste entender que íbamos a lograr e íbamos a estar juntos. Tienes un pavor mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas”, le señaló la actriz claramente afectada a su ex pareja, a lo que él respondió con evasivas.

“Yo de pronto siento que tú crees que no valgo o que me acuesto con todo el mundo porque todo el tiempo me preguntas: ‘¿y Zerbani qué?’. De Potro me dijiste: ‘Ah, ¿y ya te lo diste?’… Eso quiere decir que no me conoces. Me dijiste: ‘¿Con quién has estado? ¿Con cuántos has estado?’… ¿Y por qué me lo preguntaste (…) Y ahorita que lo saco a la luz (tú dices): ‘no, yo no hice, yo no dije, tú solita te armaste tu historia”, le reclamó Montero sobre la actitud del actor de negar su romance.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Luego de que Montero encarara al actor acusándolo incluso de estar indagando sobre su vida amorosa, la ex pareja tuvo un acercamiento y el actor terminó pidiéndole disculpas. Por su parte, Montero le confesó que durante mucho tiempo lo esperó.

“Hay que reconocer. Sí o no que pasó que en algún momento que estaba yo de mal criadas tú me dijiste “es que yo veo que tú no te estás involucrando”. ¡Y es que yo no tenía tiempo! porque si yo salgo a las 11 de la noche tengo que ir a recoger a mi hija, si salgo a la 1 de la mañana tengo que recoger a mi hija. Y muchas veces cada vez que yo la recogía mi nena me decía “mamá, tengo hambre”. ¿No te dieron de cenar? “no mamá”, ¿te bañaste? “no, no me bañaron”. Y yo te decía mi amor, no puedo darte el tiempo porque estoy con mi hija. Y tú querías salir, y yo te dije dame chance, dame tiempo de que termine el proyecto. ¡Faltaban quince días! Lo tengo aquí, súper presente, porque para mí sí es importante”, le confesó Montero al hombre del que aseguró estuvo enamorada.

Ante sus palabras Eduardo Rodríguez cambió su actitud y trató de limar asperezas con la actriz. “Te pido perdón porque las cosas se hayan malinterpretado. Yo te puedo ofrecer mi amistad y siempre te voy a ofrecer todo lo mejor”, le reveló en un tono pacífico. Ante lo cual Montero respondió igual de amable. “Yo lo sé y te lo agradezco”, concluyó.

Ivonne Montero ha entregado diversos detalles de su relación con Eduardo Rodríguez, afirmando que nunca hizo pública la relación a pedido del actor, y que él aparecía y desaparecía de su vida, generándole ansiedad y dolor.