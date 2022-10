Cristina Eustace revela cuál fue mejor: La Casa de los Famosos o TOP Chef VIP – [EXCLUSIVO]

Cristina Eustace es una veterana de los programas de reality TV. Los dos más recientes en los que participó fueron “La Casa de los Famosos” y “TOP Chef VIP”. En una entrevista con AhoraMismo.com, la cantante mexicana confesó cuál de los dos fue su favorito y si volvería a repetir alguna de las experiencias.

En la alfombra roja de los Latin Billboards, Eustace estaba radiante y lista para retomar sus compromisos diarios, después de terminar “TOP Chef VIP” y participar en el homenaje al diseñador mexicano Mitzy. Sus palabras fueron impactantes.

Cristina Eustace no ganó ninguno de sus realities

La cantante confesó que lo más difícil de participar en ese tipo de programas es que le requiere estar separada de su hijo Andrés, de apenas 7 años. Después de la experiencia de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, Cristina Eustace decidió que “nunca más” pasaría tanto tiempo separada de él. Para ella, el extrañarlo tanto fue una de las razones por las que quedó como cuarta finalista.

Por eso, durante las grabaciones de “Top Chef VIP” lo llevó varias veces a Bogotá, donde se llevó a cabo el reality que ganó el actor mexicano Lambda García. “Es demasiado pequeño para que estemos separados tanto tiempo”, indicó. En ese reality también estuvo entre los cuatro finalistas.

También es la razón por la que no participaría en un programa que la tuviera tanto tiempo lejos de él. Y también porqué “TOP Chef VIP” es su reality favorito de los dos, “porque mi hijo adora la comida que le preparo aprovechando lo que aprendí allá”.

¿Quién es padre del hijo de Cristina Eustace?

Aunque Cristina Eustace llama a su niño de Andrés, su nombre es Esteban Andrés. El pequeño es producto de su relación con el ex pelotero Esteban Loaiza. Sí, el tercer marido de Jenni Rivera, de quien se estaba divorciando cuando murió hace casi 10 años.

Según la artista, Loaiza tiene un contacto muy reducido con Andrés, en especial después de los años que pasó preso por cargos de narcotráfico. La relación entre ellos ya estaba rota cuando fue arrestado, pero el ex beisbolista seguía en la vida del niño.

“Esteban es una persona, siempre fue muy buena persona conmigo, siempre deseaba a Andrés, y parece que lleva una relación muy bonita”, afirmó Eustace recientemente.

“El siempre tendrá las puertas abiertas para ver al niño, porque pues es su hijo. Para mí que no es culpable, para mí que es inocente, y en primer lugar no tiene necesidad y en segundo lugar, posiblemente hasta lo hayan metido inconscientemente, como es muy buena persona, es muy inocente, a ver si ahora ya madura con esto que le pasó”, dijo en relación a los problemas de su ex con la ley.

Cristina Eustace le canta a los infieles

La artista agregó que no tiene planes de regresar a la televisión, a menos que sea para promover su música. Actualmente, Cristina Eustace está disfrutando del éxito de su tema “Infiel”, que fue escogido por Telemundo como el tema de la telenovela turca del mismo nombre.

En la entrada de la telenovela se escucha la voz de Eustace en balada, pero la artista nos contó que en breve la sacará a ritmo de banda.